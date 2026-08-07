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Darinka Ramírez recibió una romántica propuesta de matrimonio de su pareja, Sebastián González Guevara, durante sus vacaciones en un nevado de Chile. La influencer, quien se encontraba disfrutando del viaje junto a su hija mayor, fruto de su relación con Jefferson Farfán, fue sorprendida por el empresario, quien se arrodilló para pedirle que se case con él.

El especial momento estuvo acompañado de mucha emoción, según contó Ramírez en sus redes sociales. "Entre nervios, lágrimas y muchísima felicidad, llegó ese momento que voy a guardar para siempre en mi corazón", escribió.

Darinka Ramírez le dio el sí al padre de su segunda hija

La pedida de matrimonio ocurrió durante el viaje que Darinka Ramírez y Sebastián González Guevara realizaron a Chile como parte de sus vacaciones. En medio del paisaje nevado, el empresario preparó la sorpresa y le pidió a la madre de su hija que se convierta en su esposa.

La influencer no dudó en aceptar la propuesta y compartió con sus seguidores imágenes del romántico momento. “Dije que sí a seguir construyendo nuestra historia, a elegirnos cada día y a caminar juntos hacia todo lo que viene. Sí, quiero. Sí, para siempre”, escribió en su cuenta de Instagram.

Este compromiso llega después de que la influencer atravesara una etapa sentimental vinculada a Jefferson Farfán, padre de su hija mayor. Recientemente, la empresaria también había expresado su emoción luego de conseguir que el exfutbolista firmara el permiso de salida del país de la hija menor que ambos tienen en común.

¿Quién es Sebastián González Guevara, el prometido de Darinka Ramírez?

Sebastián González Guevara es un joven empresario, natural de la selva del Perú, y se dedica a diversos rubros relacionados con servicios generales. Su actividad empresarial incluye trabajos de construcción y remodelación, además de la comercialización de productos de ferretería, artículos de limpieza, uniformes y plásticos, entre otros.

Según el informe mencionado del programa de Magaly Medina, Sebastián González Guevara cuenta con una empresa, aunque no registra propiedades a su nombre ni antecedentes penales. Desde que Darinka Ramírez decidió darse una nueva oportunidad en el amor, la influencer ha mostrado parte de la relación que mantiene con el empresario.