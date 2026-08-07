HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Darinka Ramírez recibe romántica propuesta de matrimonio por el padre de su hija: "Entre nervios, lágrimas y muchísima felicidad"

¡Se casa! En medio de un nevado en Chile, Darinka Ramírez sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con Sebastián González Guevara tras una romántica propuesta durante sus vacaciones.

Darinka Ramírez. Foto: composición LR/Instagram/darinkaramirezl
Darinka Ramírez. Foto: composición LR/Instagram/darinkaramirezl
Escuchar
Resumen
Compartir

Darinka Ramírez recibió una romántica propuesta de matrimonio de su pareja, Sebastián González Guevara, durante sus vacaciones en un nevado de Chile. La influencer, quien se encontraba disfrutando del viaje junto a su hija mayor, fruto de su relación con Jefferson Farfán, fue sorprendida por el empresario, quien se arrodilló para pedirle que se case con él.

El especial momento estuvo acompañado de mucha emoción, según contó Ramírez en sus redes sociales. "Entre nervios, lágrimas y muchísima felicidad, llegó ese momento que voy a guardar para siempre en mi corazón", escribió.

PUEDES VER: Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez mientras Xiomy Kanashiro trabajaba: “Él tiene sus…”

lr.pe

Darinka Ramírez le dio el sí al padre de su segunda hija

La pedida de matrimonio ocurrió durante el viaje que Darinka Ramírez y Sebastián González Guevara realizaron a Chile como parte de sus vacaciones. En medio del paisaje nevado, el empresario preparó la sorpresa y le pidió a la madre de su hija que se convierta en su esposa.

La influencer no dudó en aceptar la propuesta y compartió con sus seguidores imágenes del romántico momento. “Dije que sí a seguir construyendo nuestra historia, a elegirnos cada día y a caminar juntos hacia todo lo que viene. Sí, quiero. Sí, para siempre”, escribió en su cuenta de Instagram.

Este compromiso llega después de que la influencer atravesara una etapa sentimental vinculada a Jefferson Farfán, padre de su hija mayor. Recientemente, la empresaria también había expresado su emoción luego de conseguir que el exfutbolista firmara el permiso de salida del país de la hija menor que ambos tienen en común.

PUEDES VER: Darinka Ramírez reta a Jefferson Farfán y cuestiona su rol como padre: "¿Sabes lo que le gusta a tu hija, sí o no?"

lr.pe

¿Quién es Sebastián González Guevara, el prometido de Darinka Ramírez?

Sebastián González Guevara es un joven empresario, natural de la selva del Perú, y se dedica a diversos rubros relacionados con servicios generales. Su actividad empresarial incluye trabajos de construcción y remodelación, además de la comercialización de productos de ferretería, artículos de limpieza, uniformes y plásticos, entre otros.

Según el informe mencionado del programa de Magaly Medina, Sebastián González Guevara cuenta con una empresa, aunque no registra propiedades a su nombre ni antecedentes penales. Desde que Darinka Ramírez decidió darse una nueva oportunidad en el amor, la influencer ha mostrado parte de la relación que mantiene con el empresario.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez mientras Xiomy Kanashiro trabajaba: “Él tiene sus…”

Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez mientras Xiomy Kanashiro trabajaba: “Él tiene sus…”

LEER MÁS
Darinka Ramírez abandonó el Perú con la hija de Jefferson Farfán y esto compartió el exfutbolista: “A ti que…”

Darinka Ramírez abandonó el Perú con la hija de Jefferson Farfán y esto compartió el exfutbolista: “A ti que…”

LEER MÁS
Darinka Ramírez reta a Jefferson Farfán y cuestiona su rol como padre: "¿Sabes lo que le gusta a tu hija, sí o no?"

Darinka Ramírez reta a Jefferson Farfán y cuestiona su rol como padre: "¿Sabes lo que le gusta a tu hija, sí o no?"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Óscar Jr., nuevo dueño de La Bella Luz, lanza tentadora propuesta a Naldy Saldaña tras denuncia por tocamientos: “Va a haber otro tipo de ley”

Óscar Jr., nuevo dueño de La Bella Luz, lanza tentadora propuesta a Naldy Saldaña tras denuncia por tocamientos: “Va a haber otro tipo de ley”

LEER MÁS
Naldy Saldaña aclara si mantuvo relación sentimental con director de La Bella Luz tras denunciarlo por tocamientos: “Me parece muy bajo”

Naldy Saldaña aclara si mantuvo relación sentimental con director de La Bella Luz tras denunciarlo por tocamientos: “Me parece muy bajo”

LEER MÁS
Novio de Naldy Saldaña rompe su silencio tras denuncia contra exdirector de La Bella Luz: "Tiene todo mi apoyo"

Novio de Naldy Saldaña rompe su silencio tras denuncia contra exdirector de La Bella Luz: "Tiene todo mi apoyo"

LEER MÁS
Mario Hart reaparece junto con Korina Rivadeneira tras revelar el difícil momento de su separación: "Que siempre seas feliz"

Mario Hart reaparece junto con Korina Rivadeneira tras revelar el difícil momento de su separación: "Que siempre seas feliz"

LEER MÁS
Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez mientras Xiomy Kanashiro trabajaba: “Él tiene sus…”

Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez mientras Xiomy Kanashiro trabajaba: “Él tiene sus…”

LEER MÁS
Naldy Saldaña toma radical medida contra esposa del exdirector de La Bella Luz tras acusarla de tener relación con él: “Es bastante grave”

Naldy Saldaña toma radical medida contra esposa del exdirector de La Bella Luz tras acusarla de tener relación con él: “Es bastante grave”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025