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Gabriela Herrera y Diego Chávarri volvieron a generar revuelo luego de que se difundieran imágenes de un evento con sus fans, donde ambos fueron captados dándose un beso. La escena generó especulaciones sobre un romance oficial, más aún porque recientemente la cantante declaró que sí estaba saliendo con el exfutbolista, aunque preferían avanzar poco a poco sin hacer caso a las críticas.

Sin embargo, tras la difusión del video, la también bailarina decidió aclarar lo ocurrido con el popular ‘Diablito’ en una entrevista.

Gabriela Herrera minimiza beso con Diego Chávarri

Dejó en claro que no existe una relación formal con Diego Chávarri y que apenas se encuentran en una etapa inicial de acercamiento. “Estamos saliendo hoy por hoy y viendo qué pasa. Estuvimos en un evento (donde se dieron un beso frente a sus fans), y nosotros más que felices”, declaró Gabriela Herrera a Trome sobre su vínculo sentimental con el ex de Thalía Bentín.

En esa línea, restó importancia al gesto, resaltando que no se trató de una situación de mayor repercusión. “¿Si nos besamos? Ha sido un piquito, no fue un beso. Estamos tranquilos, felices y conociéndonos para ver qué pasa”, aseguró la artista, quien también desmintió con firmeza que estuviera conviviendo con su excompañero de 'La Granja VIP Perú'.

Por su parte, Chávarri se refirió a la reciente confirmación de Gabriela sobre sus salidas. El ‘Diablito’ reconoció que le asombró la exposición pública, pues ambos habían acordado mantener el tema en privado. “Si a ella le nació decirlo, bacán. A mí me tomó por sorpresa porque queríamos llevarlo un poco más privado”, señaló.

Aun así, dejó en claro que, aunque no son pareja formal, sí mantienen un vínculo exclusivo y con miras a algo más serio. “Pero lo que se ve, no se pregunta. No podemos negar que estamos saliendo y que casi siempre estamos juntos. Obviamente que somos salientes exclusivos, pues si decimos que estamos saliendo no es que me van a ver con otra persona, estamos saliendo como para intentar algo serio después”, sentenció.