Diego Chávarri aseguró que no está en sus planes retomar su romance con Thalía Bentín. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Diego Chávarri aseguró que no está en sus planes retomar su romance con Thalía Bentín. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

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Diego Chávarri volvió a situarse en el centro de la atención mediática tras revelar en su pódcast conversaciones privadas con Thalía Bentín. El exfutbolista difundió los chats durante una edición del programa 'Ya, ¿y?', espacio que conduce junto a Gabriela Herrera y Cristian Martínez Cri Cri, como respuesta a declaraciones previas emitidas por su ahora expareja.

El material expuesto muestra un intercambio en el que la joven proponía tomar distancia para reconstruir la relación de forma progresiva, mientras que el Diablito ya había decidido poner fin definitivo al vínculo. El exchico reality explicó que decidió hacer públicas las conversaciones para aclarar su postura tras la exposición mediática del caso.

Diego Chávarri expone chats con Thalía Bentín

En la emisión del pódcast 'Ya, ¿y?', Diego Chávarri presentó fragmentos de conversaciones privadas en las que Thalía Bentín expresaba su intención de intentar una reconciliación gradual. Según lo leído en vivo, la joven planteaba que mudarse era lo más sano, aunque sin cerrar la posibilidad de retomar la relación.

“Sé que mudarme es lo más sano, es lo que pensaba desde que estabas ahí dentro cuando pasó, pero quería hacer las cosas bien para recuperar la confianza... Creí que a lo mejor en la distancia y haciendo las cosas poquito a poquito se podía recuperar lo que un día tuvimos... Al menos lucharla e intentarlo”, se lee en el chat difundido por el exfutbolista.

Ante este mensaje, la respuesta de Chávarri fue contundente al cuestionar la propuesta de su expareja: “Es que no estoy entendiendo. ¿Te quieres separar? ¿Y seguir?”, expresó, dejando en claro que para él la separación no admitía continuidad emocional ni sentimental.

El exjugador explicó, además, que la idea de reconstruir la relación nunca estuvo dentro de sus planes, ya que consideraba la ruptura como una decisión definitiva.

'Quisiera empezar desde cero': el pedido de Thalía Bentín a Diego Chávarri

En otro de los fragmentos compartidos durante el programa, Thalía Bentín dejó en evidencia su intención de reiniciar la relación sin presiones, apostando por reconstruir la confianza perdida con el tiempo. El mensaje reflejaba un deseo de continuidad emocional pese a la distancia.

“Quisiera empezar de cero. Viendo cómo iban las cosas. Sin presiones. Sabía que para eso teníamos que regresar a nuestro punto de inicio. Poco a poco recuperar la confianza de parte de ambos... No tengo apuro, sobre todo porque tengo claro mis sentimientos hacia ti. No existe otra persona en mi vida, solo tú”, se lee en el chat difundido por Diego Chávarri.

Pese a la claridad del mensaje, el exfutbolista reiteró su postura de no continuar con la relación, al argumentar que no podía actuar en contra de sus sentimientos. “Yo no puedo mentirle, ni a mi corazón y tampoco hacer algo que no me nazca. Sé que tuvo la intención de apostar y sacrificar muchas cosas. Pero yo no podía hacer las cosas así, porque era peor”, sostuvo.