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A pesar de la polémica, la reunión del team 'Reales', que se formó en 'La granja VIP Perú', se realizó con total normalidad el último domingo 26 de julio. La más esperada fue Pamela López, quien se mostró agradecida con todas las personas que la apoyaron con sus votos cuando estuvo en el reality de convivencia de Panamericana Televisión.

Durante una entrevista con el canal Showpe, Pamela López mandó un fuerte mensaje, que fue considerado por muchos como una clara indirecta a Diego Chávarri y Gabriela Herrera, quienes decidieron no acudir al evento, a pesar de que las organizadoras los apoyaron con sus votos, cuando estos estaban en riesgo de ser eliminados.

“Quiero mandar un saludo super especial a todo mi team Kitti Pan, a los team reales. De verdad, gracias por estar conectados, gracias por hacer posible este evento tan bonito que los han realizado con mucho amor. Uno en la vida hay que ser agradecidos por lo poco, por lo mucho. Uno siempre tiene que ser agradecido. Ojo, y lo vuelvo a repetir, uno tiene que ser agradecidos en la vida. Es algo que me inculcaron siempre y por eso estoy aquí presente, de verdad. Y al que le caiga el guante, que se lo chante”, agregó.

Pamela López sigue facturando

Por otro lado, Pamela López asumirá un nuevo desafío a partir de este 3 de agosto al conducir el espacio digital ‘Vale todo’ junto a Pati Lorena. “Era un proyecto que no estaba tan descabellado, que ya se venía conversando. Se dio, no pensé que la señora iba a ser mi partner, pero chamba es chamba”, dijo sobre su compañera de Panamericana Televisión. “Las opiniones van a estar bien marcadas. Soy frontal, soy directa, soy bastante leal y yo siempre voy a tener que expresar lo que siento”, añadió.

Asimismo, la aún esposa de Cueva será la protagonista del videoclip de la Combinación de la Habana, pero negó que vaya a actuar con su expareja Paul Michael. “El tema está muy bonito. El tema creo que también calza. Se llama ‘Señora’. Él no la canta y no va a ser el protagonista. Y así lo fuese, yo creo que no tendría ningún problema. Tampoco es que nos hemos matado, nos hemos acuchillado ni ha habido una tercera persona en discordia”, opinó.