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Corte Superior de Justicia del Santa celebró el Día del Juez y de la Jueza

El 4 de agosto, Perú celebró el Día del Juez y la Jueza. En el Distrito Judicial del Santa, el presidente de la Corte, Dr. Samuel Joaquín Sánchez, enfatizó su vital labor en la administración de justicia.

Durante el evento, Sánchez destacó la importancia de la justicia itinerante y el uso de tecnología. Foto: difusión.
Durante el evento, Sánchez destacó la importancia de la justicia itinerante y el uso de tecnología. Foto: difusión.
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Como cada 4 de agosto, en todo el Perú se celebró el Día del Juez y la Jueza. En el Distrito Judicial del Santa, el presidente de la Corte, Dr. Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo, resaltó la figura de quienes se encargan de la difícil y muchas veces incomprendida misión de administrar justicia.

“Es preciso destacar el rol de los jueces, a quienes el Estado les ha confiado la responsabilidad de brindar un servicio de justicia y garantizar un derecho fundamental para toda persona: la salud, la vida, el trabajo y una justicia accesible, rápida y oportuna”, señaló.

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Durante su discurso, el titular judicial resaltó que la justicia itinerante representa una respuesta rápida y accesible para atender a la población de Áncash. Indicó, además, que los jueces deben acercarse a la ciudadanía y responder a sus necesidades.

Asimismo, Sánchez Melgarejo destacó la creatividad del equipo del área de Informática, quienes, en apoyo a la labor judicial, desarrollaron buenas prácticas innovadoras como el módulo Justired. Esta herramienta permite a los justiciables de zonas alejadas acceder en tiempo real, y sin necesidad de desplazarse, a diversos servicios judiciales como la consulta y seguimiento de expedientes en todas las materias, orientación judicial y Mesa de Partes Electrónica, entre otros.

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La ceremonia incluyó una eucaristía y un izamiento de bandera. Foto: difusión.

Previo a la ceremonia central, a las 9.00 a. m., los magistrados y magistradas del Distrito Judicial del Santa participaron en una celebración eucarística en la parroquia San Carlos Borromeo. Posteriormente, la Bandera Nacional fue trasladada por las principales calles de la ciudad hasta el frontis de la sede central de la Corte del Santa, donde el Dr. Samuel Sánchez Melgarejo procedió al izamiento del símbolo patrio.

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El Día del Juez y de la Jueza, instituido oficialmente en el Perú mediante el Decreto Ley N.º 18918 en 1971, es una fecha emblemática que rinde homenaje a la memoria del libertador José de San Martín, quien en 1821 estableció la Alta Cámara de Justicia.

Más allá del acto ceremonial, esta conmemoración busca reafirmar el compromiso ético de los magistrados con la verdad, la equidad y el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho, recordando que su labor es fundamental para garantizar la paz social y la protección integral de los derechos de todos los ciudadanos.

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