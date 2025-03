El reconocido grupo de cumbia peruano, Papillón, estuvo en el set de ‘Mande quien mande’ para pronunciarse sobre el asesinato de su colega Paul Flores, de Armonía 10. Durante la entrevista con María Pía Copello, los artistas hicieron un llamado urgente a las autoridades para frenar la ola de extorsiones y violencia que no solo afecta a los músicos, sino a todos los peruanos.

Sin embargo, la revelación de uno de los integrantes dejó impactada a la conductora. En vivo, la vocalista del grupo expresó su preocupación al contar que actualmente Papillón no puede presentarse en el norte del país debido a las constantes extorsiones. “Colgamos un flyer o algo y ya están llamando”, advirtió, evidenciando el temor con el que viven los artistas en la industria musical.

Integrantes de Papillón señalan que no pueden presentarse en el norte del país

Los integrantes de Papillón contaron en ‘Mande quien mande’ que, al igual que muchos de sus colegas, han sido víctimas de extorsión cuando intentan presentarse en distintas ciudades. La agrupación de cumbia señaló que en varias ocasiones han recibido amenazas y que incluso les exigen pagos para poder cantar.

“Como la mayoría de grupos y artistas, también hemos sufrido este tipo de extorsiones. La última fue en agosto del año pasado. Generalmente, no podemos visitar el norte del Perú porque apenas colgamos un flyer anunciando un show, ya comienzan a llamar a los números de contrato (empiezan las extorsiones)”, confesaron en vivo, dejando en evidencia el grave peligro que enfrentan.

Asimismo, expresaron su tristeza por no poder presentarse en algunas ciudades debido a las constantes amenazas y extorsiones. Aunque su deseo es compartir su música con todos sus seguidores, la seguridad del grupo y del público es su principal prioridad. "Es una pena no poder llevar nuestro arte por allá porque las personas también nos aclaman, pero nosotros preferimos no colaborar con la delincuencia y evitamos tener presentaciones ahí para salvaguardarnos nuestras vidas, porque es muy preocupante", finalizaron.

Integrantes de Papillón aseguran que realizaron una gira con Paul Flores antes de su asesinato

Los integrantes de Papillón aún no asimilan la trágica pérdida de Paul Flores, el querido vocalista de Armonía 10. Con profundo pesar, recordaron que apenas unos días antes del fatídico ataque compartieron escenario con la agrupación piurana, sin imaginar la tragedia que estaba por ocurrir.

“Justamente una semana antes estuvimos de gira con Armonía 10, compartimos momentos con ellos en Ilo, Mollendo y Tacna, sin saber lo que el destino tenía preparado”, contaron conmovidos.