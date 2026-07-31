El tiktoker peruano 'Ninho Viejo', apasionado del fútbol, fusiona su afición con el contenido digital, organizando partidos amateurs con figuras del deporte y la farándula. Fotos: Instagram

El tiktoker peruano 'Ninho Viejo', apasionado del fútbol, fusiona su afición con el contenido digital, organizando partidos amateurs con figuras del deporte y la farándula. Fotos: Instagram

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El tiktoker peruano Diego Gonzales, más conocido como 'Ninho Viejo', es un apasionado del fútbol y un experto en redes sociales. Y no tuvo mejor idea que juntar ambas pasiones. Fue así que en los últimos meses ha sorprendido por realizar partidos de fútbol amateurs con personajes de la farándula, política e incluso futbolistas, entre ellos Christian Cueva, 'El Loco' Vargas y Carlos Zambrano, a quien le ganó una apuesta de S/ 100.000.

El reconocido creador de contenido, quien meses atrás vivió el dolor de perder a su bebé, impactó al afirmar que figuras del fútbol profesional como Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Miguel Araujo no tendrían posibilidades de vencer en un encuentro a especialistas del fútbol 7, ya que los llamados peloteros de barrio dominan esa modalidad por sus características propias.

"En un 7 versus 7, estaría reñido dependiendo del tamaño de la cancha. Si la cancha es grande, los profesionales pueden dar un poco más de pelea. Si la cancha es una reglamentaria de fútbol 7, los peloteros de barrio se los comen vivos, pongas a quien pongas. Así me pongas a Farfán, Guerrero, Zambrano, Araujo y los mejores de la selección peruana en fútbol 7 contra los jugadores de fútbol 7, no tienen chance", manifestó.

Recientemente, destacó que los futbolistas profesionales no tendrían oportunidades frente a los expertos de fútbol 7 en su formato. Foto: difusión

El nuevo horizonte de 'Ninho Viejo'

Tras disputar partidos importantes en Lima, ahora 'Ninho Viejo' confirmó que está ultimando detalles para comenzar su gira por todo el país con su equipo de fútbol en busca de clubes retadores en cada provincia.

"Estoy emocionado por este nuevo reto que me estoy poniendo, solo faltan detalles de tiempos para poder iniciar el recorrido, será con apuesta de por medio como siempre lo he hecho y todo transmitido por mis redes sociales", sostuvo el creador de contenido que ha logrado una amplia comunidad en Lima y en el interior del país. "En los próximos días estaremos anunciando fechas, lugares y todos los detalles para esta gira por todo el Perú", añade el streamer.

'Ninho Viejo', quien también ha incursionado en la música y en negocios gastronómicos familiares, también se refirió a los altos momentos de apuesta, entre ellos con Carlos Zambrano y el creador de contenido conocido como Fritz Sport.

"Para que quede claro los montos de las apuestas que hacemos es real pero también hay cosas detrás que permiten jugar por esa cantidad de dinero, no es que todo lo pongamos nosotros, sino que también existen marcas que trabajan conmigo y así se puede hacer posible este show", aclara Ninho Viejo.