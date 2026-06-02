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Vania Bludau volvió a estar en el centro de la atención mediática tras pronunciarse sobre su actual vínculo con Alejandra Baigorria. Las declaraciones de la influencer se produjeron semanas después de la polémica generada por la participación de Said Palao en una despedida de soltero a la que asistieron varias mujeres, situación que generó diversos comentarios.

Durante una entrevista concedida al programa 'Amor y fuego', la exchica reality explicó que sus comentarios sobre no pertenecer al entorno cercano de la 'Gringa de Gamarra' fueron malinterpretados. Aunque reafirmó el cariño que siente por la empresaria y su familia, precisó que actualmente no comparte con ella actividades cotidianas ni mantiene una relación de constante cercanía debido a sus compromisos personales y frecuentes viajes.

Vania Bludau habla sobre su amistad con Alejandra Baigorria

En conversación con las cámaras del programa de Willax, Vania Bludau quiso despejar cualquier especulación sobre un supuesto conflicto con Alejandra Baigorria. Según explicó, cuando señaló que no forma parte de su entorno más cercano se refería exclusivamente al tipo de vínculo que mantienen en la actualidad.

“Yo la quiero mucho, la adoro con todo mi corazón, a ella y a su familia”, expresó la modelo al referirse a la empresaria. Sin embargo, precisó que considera como círculo cercano a las personas con las que comparte de manera frecuente, ya sea familiares, amigos de confianza o compañeros de trabajo.

Asimismo, remarcó que actualmente llevan rutinas completamente distintas. “Yo no ando con ella, no trabajo con ella, no vivo con ella”, afirmó, dejando en claro que la distancia responde a circunstancias de vida y no necesariamente a una ruptura de amistad.

“Si tengo que comunicarme con ella, lo voy a comunicar. Me imagino que también si ella quiere hablar conmigo, va a hablar conmigo. Por ahora no hay nada, cada una tiene sus cosas, todos tenemos nuestra vida y nuestros problemas”, sentenció.

Alejandra Baigorria sorprendida por declaraciones de Vania Bludau

Tras regresar al Perú luego de cumplir compromisos laborales en España y China, la exfigura de 'Esto es guerra' fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego' para conocer su reacción ante los comentarios de quien ha sido considerada una de sus amigas más cercanas dentro de la farándula local.

Baigorria admitió que las palabras de la influencer le resultaron inesperadas. No obstante, evitó alimentar cualquier versión sobre un enfrentamiento o distanciamiento definitivo. Por el contrario, aseguró que mantiene intacto el aprecio que siente por Bludau.

“Me pareció extraño, así como ustedes, no sé por qué esas declaraciones. Mi amistad sigue, así que no pasa nada, tenemos un tatuaje juntas”, comentó la popular 'Gringa de Gamarra', dejando entrever que no considera que exista una ruptura entre ambas.