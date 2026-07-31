Más de 400 familias de Locroja fortalecen su desarrollo productivo con Haku Wiñay

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Un total de 400 familias del distrito de Locroja vienen mejorando sus condiciones de vida gracias al proyecto Haku Wiñay, ejecutado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), con una inversión de S/ 2 millones 400 mil. La intervención fortalece las capacidades productivas, promueve emprendimientos rurales inclusivos y fomenta viviendas saludables para generar mayores oportunidades de desarrollo económico y bienestar familiar.

Entre los principales resultados destacan la implementación de 150 módulos de riego por aspersión, la producción de abonos orgánicos (biol y bocashi), el fortalecimiento de cultivos de papa, haba, maíz y frutales, así como la mejora en la crianza de cuyes, gallinas, vacunos, ovinos y porcinos mediante asistencia técnica especializada. Asimismo, 270 familias implementaron biohuertos y las 400 familias beneficiarias cuentan con cocinas mejoradas y módulos de agua segura, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y la salud de los hogares.

El componente de Emprendimientos Rurales Inclusivos (ERIs) permitió impulsar 18 iniciativas productivas en las líneas de cuyes, vacunos, miel de abeja, helados, restaurantes, metalmecánica, yeso, confección y hortalizas. El acompañamiento técnico facilitó la formalización de asociaciones y una empresa EIRL, fortaleciendo la organización, la comercialización y la generación de ingresos sostenibles para las familias rurales.

El éxito de esta intervención también ha sido posible gracias al liderazgo del coordinador del proyecto, Ing. David Tenorio Palomino, quien, junto con la Junta Directiva del Núcleo Ejecutor Central (NEC) Locroja, impulsó la adecuada ejecución de las actividades en beneficio de las familias usuarias. La junta directiva está integrada por Ore Ignacio Julián Mauro, presidente; Salazar Yañac Alfonzo Elard, tesorero; Sullcaray Román Julián Lucas, secretario; y Limache Huamán Fredy Raúl, fiscal. Asimismo, se reconoce el compromiso de los integrantes de los Núcleos Ejecutores San Pedro de Yacuhuallcca y La Merced de Chupas, quienes contribuyeron activamente al desarrollo y seguimiento del proyecto.

Haku Wiñay, cuyo significado en quechua es 'Vamos a crecer', reafirma su compromiso con el desarrollo económico inclusivo de las comunidades rurales de Huancavelica, promoviendo capacidades productivas, emprendimientos sostenibles y mejores oportunidades para las familias del distrito de Locroja.

[PUBLIRREPORTAJE]