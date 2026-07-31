HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Publirreportajes

Más de 400 familias de Locroja fortalecen su desarrollo productivo con Haku Wiñay

Proyecto de FONCODES-MIDIS impulsa tecnologías productivas, emprendimientos rurales y viviendas saludables que mejoran la calidad de vida de los hogares del distrito de Locroja, en Churcampa.

Cuatrocientas familias del distrito de Locroja mejoran su calidad de vida gracias al proyecto Haku Wiñay. Foto: difusión.
Cuatrocientas familias del distrito de Locroja mejoran su calidad de vida gracias al proyecto Haku Wiñay. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Un total de 400 familias del distrito de Locroja vienen mejorando sus condiciones de vida gracias al proyecto Haku Wiñay, ejecutado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), con una inversión de S/ 2 millones 400 mil. La intervención fortalece las capacidades productivas, promueve emprendimientos rurales inclusivos y fomenta viviendas saludables para generar mayores oportunidades de desarrollo económico y bienestar familiar.

Entre los principales resultados destacan la implementación de 150 módulos de riego por aspersión, la producción de abonos orgánicos (biol y bocashi), el fortalecimiento de cultivos de papa, haba, maíz y frutales, así como la mejora en la crianza de cuyes, gallinas, vacunos, ovinos y porcinos mediante asistencia técnica especializada. Asimismo, 270 familias implementaron biohuertos y las 400 familias beneficiarias cuentan con cocinas mejoradas y módulos de agua segura, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y la salud de los hogares.

El componente de Emprendimientos Rurales Inclusivos (ERIs) permitió impulsar 18 iniciativas productivas en las líneas de cuyes, vacunos, miel de abeja, helados, restaurantes, metalmecánica, yeso, confección y hortalizas. El acompañamiento técnico facilitó la formalización de asociaciones y una empresa EIRL, fortaleciendo la organización, la comercialización y la generación de ingresos sostenibles para las familias rurales.

El éxito de esta intervención también ha sido posible gracias al liderazgo del coordinador del proyecto, Ing. David Tenorio Palomino, quien, junto con la Junta Directiva del Núcleo Ejecutor Central (NEC) Locroja, impulsó la adecuada ejecución de las actividades en beneficio de las familias usuarias. La junta directiva está integrada por Ore Ignacio Julián Mauro, presidente; Salazar Yañac Alfonzo Elard, tesorero; Sullcaray Román Julián Lucas, secretario; y Limache Huamán Fredy Raúl, fiscal. Asimismo, se reconoce el compromiso de los integrantes de los Núcleos Ejecutores San Pedro de Yacuhuallcca y La Merced de Chupas, quienes contribuyeron activamente al desarrollo y seguimiento del proyecto.

Haku Wiñay, cuyo significado en quechua es 'Vamos a crecer', reafirma su compromiso con el desarrollo económico inclusivo de las comunidades rurales de Huancavelica, promoviendo capacidades productivas, emprendimientos sostenibles y mejores oportunidades para las familias del distrito de Locroja.

[PUBLIRREPORTAJE]

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Corte de Lambayeque incorpora nuevos jueces especializados para fortalecer los juzgados de familia

Corte de Lambayeque incorpora nuevos jueces especializados para fortalecer los juzgados de familia

LEER MÁS
Jornada Itinerante: Juzgado de Motupe acerca la justicia a la población de Salas

Jornada Itinerante: Juzgado de Motupe acerca la justicia a la población de Salas

LEER MÁS
Corte de Tumbes implementa el Expediente Judicial Electrónico para agilizar procesos de familia

Corte de Tumbes implementa el Expediente Judicial Electrónico para agilizar procesos de familia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuánto ganarías si inviertes S/100 soles en factoring? Simula en 1 minuto

¿Cuánto ganarías si inviertes S/100 soles en factoring? Simula en 1 minuto

LEER MÁS
Proyecto Haku Wiñay culminó en Puerto Ocopa fortaleciendo el desarrollo productivo y los emprendimientos rurales en Satipo

Proyecto Haku Wiñay culminó en Puerto Ocopa fortaleciendo el desarrollo productivo y los emprendimientos rurales en Satipo

LEER MÁS
Haku Wiñay impulsa el desarrollo rural en Nuevo Occoro y transforma la vida de 400 familias

Haku Wiñay impulsa el desarrollo rural en Nuevo Occoro y transforma la vida de 400 familias

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Publirreportajes

Publirreportajes

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025