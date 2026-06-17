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Paolo Guerrero desea adquirir las acreencias de Alianza Lima: invertiría cerca de 10 millones de dólares

El veterano delantero de 42 años sostuvo que con esta inversión buscaría el desarrollo de Alianza Lima y "aportar su grano de arena" para sacar adelante el fútbol peruano.

Paolo Guerrero se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima
Paolo Guerrero se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima
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Paolo Guerrero busca tener un nuevo capítulo en la historia de Alianza Lima. El delantero de 42 años, que anhela ganar el título nacional con la camiseta victoriana en su último año como profesional, sorprendió al revelar que desea convertirse en acreedor del club de sus amores.

De acuerdo con Gestión, el histórico goleador de la selección peruana realizaría una propuesta de alrededor de US$10 millones para obtener el 100% de las acreencias, las cuales estarían vinculadas al Grupo Coril.

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Paolo Guerrero desea adquirir las acreencias de Alianza Lima

El histórico goleador de la selección peruana indicó que su principal motivación es contribuir al desarrollo de infraestructura y mejorar el trabajo de las divisiones menores de Alianza Lima.

“Actualmente estamos muy interesados en adquirir las acreencias del club. Me encantaría ser una persona que pueda ayudar al club y al fútbol peruano en general. (…) Veo todo tipo de planes de negocios, veo una oportunidad de adquirir las acreencias de Alianza Lima, pero lo que mas me motiva es aportar mi grano de arena para que el futbol peruano salga adelante”, manifestó el futbolista de 42 años en diálogo con el citado medio.

“Me causa preocupación que el club más importante del país no tenga un centro de entrenamiento, no tenga un plan de trabajo, de desarrollo, de trabajo para las divisiones de menores (…). Me vengo preparando hace muchos años para el post fútbol. Esta situación precipita algunas decisiones, pero el Grupo Coril está vendiendo ahora y quizá mañana sea tarde”, agregó.

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En ese sentido, el reporte indica que el equipo de trabajo de Paolo Guerrero se prepara para realizar una propuesta formal. De concretarse la operación, el Depredador tendría participación en el proceso de reestructuración financiera de la institución.

¿A qué se dedicará Paolo Guerrero tras el retiro?

Hace algunos años, Paolo Guerero conversó con su ‘compadre’ Jefferson Farfán sobre su futuro tras dejar el fútbol. El delantero indicó que, a pesar de contar con el título de entrenador, su intención es involucrarse en la gestión deportiva.

"Después del fútbol no sé qué haré, quiero estudiar gestión. Lo que más me veo es eso: armar un equipo, ser director deportivo, encargarme de las contrataciones, ver qué jugador necesita mi equipo y construir un equipo bonito que luche. No darle muchos gastos al club porque hay mercados como el de Brasil, que maneja otro presupuesto", mencionó en ‘Enfocados’.

"En Alianza, que es el equipo de mis amores, pero también en la selección. Yo quiero ver a mi selección en los próximos mundiales. Creo que el fútbol peruano tiene que cambiar mucho. Vienen nuevas generaciones que tienen que crecer y fogueándose (...). Exportando más jugadores al extranjero", agregó sobre la posibilidad de trabajar en Alianza Lima.

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