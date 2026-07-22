Fernando Rospigliosi sobre indulto a Pedro Castillo: "El que haga eso tendrá responsabilidades legales muy serias"

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Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y senador electo por Fuerza Popular, señaló que, desde su punto de vista, indultar a Pedro Castillo podría acarrear graves consecuencias legales para las personas involucradas en el proceso.

"Sería ilegal cualquier tipo de indulto a Pedro Castillo. Yo espero que eso no vaya a ocurrir. Quien haga eso tendrá responsabilidades legales muy serias", afirmó el presidente del Congreso.

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Como se sabe, la posibilidad de que Castillo salga del penal de Barbadillo mediante una gracia presidencial ha sido objeto de discusión entre distintos actores políticos. Solicitudes para que el exmandatario acceda a esta prerrogativa habrían llegado a la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano encargado de evaluar este tipo de pedidos.

Por su parte, Balcázar no ha descartado la posibilidad de otorgar una gracia presidencial al expresidente. "Está en estudio, no hay nada concreto todavía", señaló Balcázar hace poco más de una semana.

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Keiko Fujimori no descarta un indulto a Pedro Castillo

Pese a que Rospigliosi sostuvo que un indulto a Pedro Castillo sería un acto ilegal por parte del mandatario, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y presidenta electa, no descartó la posibilidad de concederle esta gracia presidencial.

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"Toda solicitud de indulto humanitario tiene que tramitarse de acuerdo con la ley. En nuestro país no habrá ni persecución ni privilegios. Es importante señalar que cualquier pedido de indulto humanitario debe evaluarse respetando la dignidad de la persona y su situación médica. Eventualmente tendrá que conformarse la comisión que analizará los indultos y las gracias presidenciales. Esperamos que esta comisión esté integrada al margen de cualquier tinte político", indicó en su momento la presidenta electa.

Recientemente, el candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, recomendó a la presidenta electa que otorgue la gracia presidencial al exmandatario. Según sostuvo, esta decisión contribuiría a una reconciliación entre los distintos sectores políticos enfrentados.