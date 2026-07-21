El actor peruano Ismael La Rosa ha sido nominado en ‘Los 100 Rostros Más Guapos del Mundo 2026’ por TC Candler & The Independent Critics, destacando su trayectoria internacional. Fotos: Instagram

El actor peruano Ismael La Rosa ha sido nominado en ‘Los 100 Rostros Más Guapos del Mundo 2026’ por TC Candler & The Independent Critics, destacando su trayectoria internacional. Fotos: Instagram

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El actor peruano Ismael La Rosa fue nominado al reconocido listado internacional 'Los 100 Rostros Más Guapos del Mundo 2026' (100 Most Handsome Faces of the World 2026), elaborado cada año por TC Candler & The Independent Critics. Este colectivo editorial independiente es responsable de uno de los rankings de belleza y personalidad masculina con mayor impacto mediático a nivel global.

A través de sus redes sociales, TC Candler invitó al público a elegir al próximo finalista. Además del actor peruano, en la terna también figuran el estadounidense Timothée Chalamet, el español Ferrán Torres, el japonés Takuto Teranishi, entre otros. "¿A quién quieres ver nominado? ¿Cuál es tu rostro favorito? Si quieres nominar y votar, ¡únete a las más de 70.000 personas en nuestro Patreon! ¡Descubramos, compartamos y hablemos sobre rostros increíbles de todo el mundo!", es el mensaje que publicó este martes 21 de julio.

Ismael La Rosa compite contra otros actores internacionales. Foto: Instagram

Cada año, 'Los 100 Rostros Más Guapos del Mundo' reúne a figuras del cine, la música, el deporte, el modelaje y la creación de contenido procedentes de distintos países. La elección no se basa exclusivamente en los rasgos físicos, sino que también toma en cuenta aspectos como el carisma, la personalidad, la elegancia, la presencia internacional y la influencia de cada nominado en la industria del entretenimiento. Por ello, el anuncio suele generar gran expectativa entre medios de comunicación y seguidores de todo el mundo.

Ismael La Rosa agradecido por la nominación

Ismael La Rosa señaló que recibió la noticia mientras se encontraba grabando en Barcelona y aseguró sentirse sorprendido y agradecido por la nominación. El actor indicó que asume este reconocimiento con humildad, como una valoración a los años de trabajo que ha dedicado a su carrera. Asimismo, destacó que para él siempre será motivo de orgullo representar al Perú en los proyectos que realiza y compartir sus logros con el público que lo ha acompañado durante su trayectoria.

"Me tomó completamente por sorpresa. Me enteré en pleno rodaje aquí en Barcelona y me siento profundamente agradecido por esta nominación. La recibo con mucha humildad y como un reconocimiento al camino recorrido durante tantos años. Siempre será un orgullo representar al Perú en cada proyecto que emprendo y compartir esta alegría con el público que me ha acompañado a lo largo de mi carrera", manifestó el esposo de Virna Flores, quien expresó la publicación con un “el más guapo para mí es Ismael”.

Actualmente, La Rosa se encuentra en Barcelona, España, donde participa en el rodaje de la película 'Allí Donde Nada', una coproducción entre España y Perú realizada por Pisco Sour Productions y dirigida por el cineasta español Adrià Sánchez.

La nueva nominación constituye un reconocimiento a la trayectoria y al alcance internacional de Ismael La Rosa, quien ya había sido tomado en cuenta anteriormente por TC Candler. De esta manera, el intérprete vuelve a representar al talento peruano en una plataforma de alcance global, junto a reconocidas figuras de la actuación, la música, la televisión y otras áreas de la industria del entretenimiento.