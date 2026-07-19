Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Lionel Messi tiene otra cita con la historia hoy. El astro de la selección argentina se enfrentará en pocas horas a España en la final del Mundial 2026 con la intención de obtener el tan ansiado bicampeonato.

En la previa del partido, el futbolista de 39 años sorprendió a sus hinchas publicando un emotivo mensaje en redes sociales.

Mensaje de Lionel Messi previo a la final del Mundial

El veterano goleador del Inter Miami hizo un repaso de su experiencia en la selección argentina y, más allá de los títulos obtenidos, no dudó en elogiar a sus compañeros.

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino que todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", mencionó en su Instagram.

"Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta selección siga siendo una familia. Pase lo que pase, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. ¡Vamos Argentina!", concluyó.

Mensaje de Lionel Messi en redes. Foto: Instagram

¿A qué hora juega Argentina vs España?

La gran final del Mundial 2026 se juega HOY desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora argentina). La transmisión del partido estará a cargo de la señal de América TV y DSports.

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán levantar por segunda ocasión consecutiva el trofeo. Por su parte, la 'Pulga' disputará su tercera final del mundo y no se descarta que pueda ser su último baile con la Albiceleste.