HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Lionel Messi envía conmovedor mensaje a poco de la final del Mundial 2026: "Lo más lindo de estos años no fueron los títulos"

¿Su último partido con la selección? El goleador de 39 años sorprendió a sus aficionados con una publicación previo a la final entre Argentina y España.

Lionel Messi lo ganó todo con la selección argentina. Foto: AFP
Lionel Messi lo ganó todo con la selección argentina. Foto: AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

Lionel Messi tiene otra cita con la historia hoy. El astro de la selección argentina se enfrentará en pocas horas a España en la final del Mundial 2026 con la intención de obtener el tan ansiado bicampeonato.

En la previa del partido, el futbolista de 39 años sorprendió a sus hinchas publicando un emotivo mensaje en redes sociales.

PUEDES VER: Kylian bappé se rinde ante Lionel Messi antes de la final del Mundial 2026: "Marca siempre, va a marcar mañana"

lr.pe

Mensaje de Lionel Messi previo a la final del Mundial

El veterano goleador del Inter Miami hizo un repaso de su experiencia en la selección argentina y, más allá de los títulos obtenidos, no dudó en elogiar a sus compañeros.

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino que todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", mencionó en su Instagram.

"Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta selección siga siendo una familia. Pase lo que pase, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. ¡Vamos Argentina!", concluyó.

Mensaje de Lionel Messi en redes. Foto: Instagram

Mensaje de Lionel Messi en redes. Foto: Instagram

PUEDES VER: Prensa española sobre elección del árbitro para la final del Mundial 2026 ante Argentina: "A Infantino no le ha hecho ninguna gracia"

lr.pe

¿A qué hora juega Argentina vs España?

La gran final del Mundial 2026 se juega HOY desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora argentina). La transmisión del partido estará a cargo de la señal de América TV y DSports.

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán levantar por segunda ocasión consecutiva el trofeo. Por su parte, la 'Pulga' disputará su tercera final del mundo y no se descarta que pueda ser su último baile con la Albiceleste.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Argentina ante España EN VIVO - Final del Mundial 2026: a qué hora y dónde ver el partido de Messi y Yamal

Argentina ante España EN VIVO - Final del Mundial 2026: a qué hora y dónde ver el partido de Messi y Yamal

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Final Mundial 2026: últimas noticias del partido Argentina vs España, el show de medio tiempo, la ceremonia de clausura, premiación y más

Final Mundial 2026: últimas noticias del partido Argentina vs España, el show de medio tiempo, la ceremonia de clausura, premiación y más

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juega Argentina vs España HOY, con Messi y Yamal, por la Final del Mundial 2026?

¿A qué hora juega Argentina vs España HOY, con Messi y Yamal, por la Final del Mundial 2026?

LEER MÁS
Mbappé se rinde ante Messi antes de la final del Mundial 2026: "Marca siempre, va a marcar mañana"

Mbappé se rinde ante Messi antes de la final del Mundial 2026: "Marca siempre, va a marcar mañana"

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Comisión Disciplinaria sanciona con un año de suspensión a Horacio Melgarejo tras polémicos comentarios sobre la Copa de la Liga

Comisión Disciplinaria sanciona con un año de suspensión a Horacio Melgarejo tras polémicos comentarios sobre la Copa de la Liga

LEER MÁS
El fútbol cada vez se parece más a otro deporte: FIFA rompe sus normas e implemetará descanso de 30 minutos en final del Mundial 2026

El fútbol cada vez se parece más a otro deporte: FIFA rompe sus normas e implemetará descanso de 30 minutos en final del Mundial 2026

LEER MÁS
Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025