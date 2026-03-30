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Jairo Concha advierte lo complicado que será Honduras para la selección peruana: "Están a nuestro nivel"

El volante de Universitario no subestima al popular equipo centroamericano e incluso aseguró que será un partido muy duro por los jugadores que poseen actualmente.

Jairo Concha analizó el partido que se viene contra Honduras. Foto: Lr/Bicolor
Jairo Concha analizó el partido que se viene contra Honduras. Foto: Lr/Bicolor

La selección peruana perdió contra Senegal 2-0, en Stade de France, en el estreno de Mano Menezes como nuevo DT. La Bicolor fue ampliamente superada por el excampeón de África e incluso sin Sadio Mané. La diferencia de nivel, experiencia e intensidad pasaron factura y ahora toca un rival más accesible. Sin embargo, Jairo Concha advirtió que no será tan fácil como parece.

Hace 8 años era impensado ver a Honduras como un sparring de similar nivel. Esa diferencia se recortó actualmente, ya que Perú es un equipo en reestructuración y Menezes intenta definir en tiempo récord el once titular e incluso la idea de juego.

PUEDES VER: Perú - Honduras: día, hora y canal de TV del segundo amistoso internacional en fecha FIFA 2026

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¿Qué dijo Jairo Concha sobre Honduras?

El campeón de la Liga 1 declaró en el canal de YouTube de la FPF sobre el reto que fue jugar ante Senegal y el próximo rival. “Me sentí bien los minutos que me tocaron ingresar. Sabíamos que Senegal era un equipo muy fuerte, pero creo que son partidos que nos servirán. Enfrentarnos a rivales así de duros nos permite ganar experiencia. Vamos a enfocarnos en el partido que tenemos con Honduras”, comentó Jairo Concha en la ‘Bicolor’.

Asimismo, analizó a la popular selección de Centroamérica. “Sabemos que Honduras ahora tiene un buen equipo. Los hemos analizado y se podría decir que está cerca a nuestro nivel, pero creo que en el ritmo de la selección están los mejores de su país. Nos vamos a enfrentar a un equipo duro, pero con la fe y convicción que tenemos que gana ese partido”, sentenció el ‘17’.

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¿A qué hora juega Perú - Honduras el amistoso internacional?

El segundo amistoso de la selección peruana, este 31 de marzo, empezará a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana).

  • Honduras, México: 12.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 1.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 4.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

PUEDES VER: Ricardo Gareca y su recomendación a Mano Menezes para ganar con la selección peruana: "Logramos establecer una conexión"

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¿Qué canal transmitirá el partido de la selección peruana ante Honduras?

El encuentro entre Perú vs Honduras, que se realizará en el marco de la fecha FIFA de marzo 2026, se podrá ver a través de América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD en cable).


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