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Jugadores de Francia responden advertencia de Lamine Yamal para semifinal del Mundial 2026: "Puede decir lo que quiera"

La estrella de la selección española aseguró que Francia debería “tener miedo” para la semifinal del Mundial 2026. La respuesta de los galos no se hizo esperar.

Lamine Yamal disputa por primera vez una Copa del Mundo. Foto: composición LR/AFP
Lamine Yamal disputa por primera vez una Copa del Mundo. Foto: composición LR/AFP
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Francia y España prometen regalarnos uno de los mejores partidos del Mundial 2026. Luego de confirmarse el cruce de potencias europeas en semifinales, el joven Lamine Yamal encendió la previa con unas polémicas declaraciones.

Las palabras de la estrella del Barcelona no pasaron desapercibidas en el conjunto galo: Ibrahima Konaté y Maxence Lacroix contestaron.

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Jugadores de Francia le responden a Lamine Yamal

Durante su intervención, el nuevo defensor del Real Madrid ignoró la advertencia del jugador de 18 años, quien afirmó que Francia debería temerle a España.

“Cada uno puede decir lo que quiera. Nosotros vamos a intentar prepararnos lo mejor posible y, al final del partido, espero que el resultado sea favorable para nosotros”, sostuvo Konaté en conferencia de prensa.

“Es una selección excepcional, con muchas individualidades. El objetivo no es centrarse solo en un jugador en particular, porque es todo el equipo el que puede hacer daño. No es solo Lamine, es todo el equipo”, agregó.

Por su parte, el central Maxence Lacroix evitó seguir con la controversia. Sin embargo, dejó en claro que no tienen miedo.

“No diría que les tenemos miedo, pero somos conscientes de su calidad. Han ganado todos sus partidos (excepto un empate 0-0 contra Cabo Verde en la fase de grupos), así que los respetamos. Tienen jugadores de gran calidad, pero queremos ganar”, indicó.

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La advertencia de Lamine Yamal a Francia

Al ser consultado sobre el poderío de Francia, Lamine Yamal hizo referencia a antecedentes recientes, en los que la Furia Roja eliminó al equipo de Kylian Mbappé en semifinales de la Nations League 2025 y la Eurocopa 2024.

“Somos, para mí, las dos mejores selecciones del Mundial, pero sin ningún miedo. Si le tienen que temer a alguien, es a nosotros. Somos los que ya les hemos eliminado”, sostuvo en zona mixta tras eliminar a Bélgica.

¿Cuándo juega Francia vs España?

El partido Francia - España, que definirá al primer finalista del Mundial 2026, se jugará este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas. El cruce empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana).

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