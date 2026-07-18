Es falso el video en el que Lamine Yamal afirma "voy a mandar a Messi a casa" antes de la final del Mundial 2026: la voz fue generada con IA

LO FALSO:

Se ha difundido un video en el que supuestamente Lamine Yamal dice: "voy a mandar a Messi de vuelta a casa" antes de la final del Mundial 2026.

LO VERDADERO:

El video presenta alteraciones en la sincronización entre los movimientos de la boca y el audio, además de otras inconsistencias visuales compatibles con una manipulación mediante inteligencia artificial.

Un análisis con herramientas especializadas de detección de voz concluyó, con alta probabilidad, que el audio fue generado con inteligencia artificial.

En la antesala de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, comenzó a circular en redes sociales un video en el que supuestamente Lamine Yamal afirmó “voy a mandar a Messi de vuelta a casa”. El contenido se viralizó como si se tratara de unas declaraciones reales del futbolista español antes del encuentro decisivo.

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Instagram y supera los 41.300 ‘me gusta’ y 20.200 comentarios.

Uno de los posts con más alcance. Foto: Instagram

A través de una búsqueda inversa fue posible localizar el video original publicado por la FIFA, del cual se extrajo el fragmento viral. En dicho registro, Lamine Yamal habla sobre su primer gol en una Copa del Mundo y no realiza ninguna declaración en la que afirme que "va a mandar a Messi a casa". Asimismo, no se encontraron entrevistas, publicaciones oficiales ni registros en medios de comunicación confiables que respalden las palabras que se le atribuyen en el video viral.

Entrevista original de la FIFA. Foto: FIFA

Un análisis del video permitió identificar múltiples inconsistencias. Los movimientos de la boca de Yamal presentan desajustes con el audio en distintos momentos, además de deformaciones faciales propias de una sincronización labial alterada para hacer coincidir una voz añadida con los gestos del jugador.

Los logotipos ubicados detrás de la boca se deforman conforme el jugador habla. Foto: Instagram

A partir de estos hallazgos, el audio del video fue analizado con herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. Los resultados de Hive Moderation arrojaron un 96,5% de probabilidad de que hubiera sido creado con IA, mientras que TruthScan estimó la probabilidad en 61%.

Análisis del audio con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis del audio con TruthScan. Foto: TruthScan

Una plataforma adicional, SynthID, además de confirmar que “esta imagen está generada por inteligencia artificial”, detectó fallas anatómicas e inconsistencias físicas que son típicas de los generadores de imágenes por IA.

Análisis del video viralizado con SynthID. Foto: SynthID

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se viralizó un video en el que supuestamente Lamine Yamal afirmaba que "va a mandar a Messi a casa" antes de la final del Mundial 2026. Sin embargo, es falso. El video original difundido por la FIFA muestra que el jugador hablaba sobre su primer gol en la Copa del Mundo y no sobre Lionel Messi. Asimismo, el análisis del material reveló inconsistencias visuales y las herramientas especializadas coincidieron en señalar, con alta probabilidad, que la voz fue generada con inteligencia artificial.