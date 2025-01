Rubén Tuesta, famoso por interpretar al entrañable personaje ‘Cachetes’, conmovió a millones de seguidores al anunciar que enfrenta una grave enfermedad que lo obliga a tomar un descanso de sus actividades en redes sociales. Después de revelar su delicado estado de salud, el youtuber volvió a las redes sociales para expresar su gratitud hacia el público por el apoyo y los mensajes de ánimo recibidos.

Días atrás, el influencer relató entre lágrimas cómo el estrés y la carga laboral de los últimos años afectaron su salud, llevándolo al límite. Entre los problemas que enfrenta, destaca una alopecia severa que le provocó la pérdida de cabello y lo obligó a someterse a una operación urgente.

Rubén Tuesta agradece por el apoyo tras revelar la enfermedad que sufre

Tras la difusión del video en el que reveló su situación, Rubén Tuesta publicó mensajes de agradecimiento en sus redes sociales. "Acá su calvo favorito. Gracias por todos sus mensajitos, nunca me sentí tan acompañado por ustedes. Vengo recuperándome bien, ya les traeré novedades", aseguró.

Los seguidores del influencer no tardaron en manifestar su apoyo, llenando sus publicaciones con comentarios de ánimo y deseos de pronta recuperación para Rubén Tuesta, conocido como ‘Cachetes’, un personaje inspirado en ‘Kiko’ de ‘El Chavo del 8’.

Tuesta reapareció en redes sociales. Foto: Instagram

¿Qué enfermedad enfrenta el influencer Rubén Tuesta?

En su video, Rubén Tuesta explicó que la enfermedad que lo afecta es consecuencia del estrés y la abrumadora carga emocional derivada de su trabajo como creador de contenido. Durante los últimos cinco años, el influencer se sometió a una rutina extenuante que incluye shows y videos diarios, lo que finalmente impactó de manera negativa en su salud.

“Hace dos años que tengo una caída repentina de pelo por la misma carga emocional que conlleva hacer este trabajo... Por tal motivo, me tuve que hacer una operación de urgencia”, relató. En la grabación, Tuesta aparece con una parte de la cabeza rapada, mostrando las secuelas de su tratamiento y el impacto físico de su condición.

El creador de contenido también expresó su frustración por no poder trabajar mientras se recupera. “Lo que más impotencia me da, que es algo que hay que respetar, porque son los cuidados, es que no pueda trabajar, grabar. De eso es parte de mi vida ahora y que me lo quiten me da mucha impotencia”, confesó entre lágrimas.