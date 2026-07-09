HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Luisito Caycho anuncia su matrimonio en España y revela que su exesposa, Lucía de la Cruz, será la madrina de su boda

El exesposo de Lucía de la Cruz reveló que contraerá matrimonio en los próximos meses y sorprendió al confirmar que la cantante criolla, con quien estuvo casado en 2011, será la madrina de la ceremonia.

Luisito Caycho se volverá a casar en España.
Luisito Caycho se volverá a casar en España.
Escuchar
Resumen
Compartir

Luisito Caycho, conocido en la farándula peruana como 'El Chamaco', sorprendió al anunciar que volverá a casarse tras varios años alejado de la televisión peruana. El cantante, quien actualmente reside en España desde 2018, reveló que contraerá matrimonio por la vía civil y religiosa con su pareja. Lo que más llamó la atención fue que confirmó que su exesposa, Lucía de la Cruz, tendrá un papel especial en la ceremonia al convertirse en la madrina de la boda.

De acuerdo con Trome, el exesposo de la cantante criolla aseguró que atraviesa uno de los mejores momentos de su vida y que ya organiza todos los detalles del enlace matrimonial. "Estoy tranquilo, trabajando duro porque voy a celebrar a lo grande mi matrimonio. Lucía (de la Cruz) va a venir, ella va a ser mi madrina", comentó.

PUEDES VER: Lucía de la Cruz sorprende al revelar detalles inéditos de su vida íntima con su esposo fallecido: “Yo amaré a Percy García eternamente”

lr.pe

Luisito Caycho revela detalles de su boda y de su relación con su novia en España

Luego de rehacer su vida en España, Luisito Caycho encontró nuevamente el amor y reveló detalles de su romance. "A mi novia la conocí aquí (España) hace seis años; a ella no le gustan las cámaras, pero me comprende y apoya. Desde que la conocí, colgué los chimpunes", aseguró ‘El Chamaco’.

La expareja de Lucía de la Cruz también formó una familia en Europa, donde se convirtió nuevamente en padre. El cantante tuvo un hijo junto a su expareja Gabriela durante su residencia en Barcelona, ciudad en la que decidió establecerse tras dejar el Perú para empezar una nueva vida.

Luisito Caycho

Luisito Caycho y Lucía de la Cruz. Foto: difusión

PUEDES VER: Magaly Medina impacta al exponer millonario monto que le pagó a Jefferson Farfán tras revelador video sobre su servicio comunitario

lr.pe

¿A qué se dedica Luisito Caycho en España?

Desde que dejó el Perú, Luisito Caycho aseguró que tuvo que empezar completamente de cero. Durante los primeros años en España, enfrentó diversas dificultades económicas e incluso desempeñó distintos trabajos para salir adelante mientras construía una nueva vida lejos de las cámaras. "Trabajé como albañil, mozo, me tocó dormir en la calle, debajo de un puente con mis maletas, con la lluvia y el frío, algunos días no tenía para comer, pero sequé mis lágrimas y seguí adelante", confesó.

En Barcelona, ciudad donde reside actualmente, volvió a convertirse en padre junto a su expareja Gabriela y diversificó sus actividades laborales. Luisito Caycho se dedica a la creación de contenido para YouTube, donde comparte videos grabados en distintas calles españolas. Además, se ha desempeñado como cantante y animador en locales nocturnos.

El cantante también generó revuelo en 2023 al asegurar que había estudiado para convertirse en chef y presentar un certificado que, según afirmó, respaldaba su formación, además de inaugurar su propio restaurante. Sin embargo, el programa de Magaly Medina puso en duda la autenticidad del documento al señalar que sería falso. Tras ello, rechazó esas acusaciones y anunció que emprendería acciones legales contra la conductora.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Lucía de la Cruz sorprende al revelar detalles inéditos de su vida íntima con su esposo fallecido: “Yo amaré a Percy García eternamente”

Lucía de la Cruz sorprende al revelar detalles inéditos de su vida íntima con su esposo fallecido: “Yo amaré a Percy García eternamente”

LEER MÁS
Lucía de la Cruz fue hospitalizada de emergencia por fuerte infección y "entró como en coma" por unos minutos, asegura su manager

Lucía de la Cruz fue hospitalizada de emergencia por fuerte infección y "entró como en coma" por unos minutos, asegura su manager

LEER MÁS
Hija de Lucía de la Cruz aclara el estado de salud de la cantante tras ser internada en hospital: "Mi mamá es una mujer muy fuerte"

Hija de Lucía de la Cruz aclara el estado de salud de la cantante tras ser internada en hospital: "Mi mamá es una mujer muy fuerte"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina impacta al exponer millonario monto que le pagó a Jefferson Farfán tras revelador video sobre su servicio comunitario

Magaly Medina impacta al exponer millonario monto que le pagó a Jefferson Farfán tras revelador video sobre su servicio comunitario

LEER MÁS
El frío gesto de Jefferson Farfán con su hijo mayor tras conseguir trabajo en empresa de talla mundial: no lo felicitó

El frío gesto de Jefferson Farfán con su hijo mayor tras conseguir trabajo en empresa de talla mundial: no lo felicitó

LEER MÁS
Mark Vito sorprende al destapar gran secreto de Keiko Fujimori y revela que le negó hacer importante trámite: "Ella no quiso ..."

Mark Vito sorprende al destapar gran secreto de Keiko Fujimori y revela que le negó hacer importante trámite: "Ella no quiso ..."

LEER MÁS
Hijo de Jefferson Farfán sorprende al conseguir trabajo en empresa de talla mundial y Melissa Klug se conmueve: “Te amo”

Hijo de Jefferson Farfán sorprende al conseguir trabajo en empresa de talla mundial y Melissa Klug se conmueve: “Te amo”

LEER MÁS
Christian Cueva desenmascara a Macarena Gastaldo y revela chats tras asegurar que él la buscó: “No me van a ver jod***”

Christian Cueva desenmascara a Macarena Gastaldo y revela chats tras asegurar que él la buscó: “No me van a ver jod***”

LEER MÁS
Revelan cómo habría reaccionado el INPE tras denuncia de Jefferson Farfán contra Magaly Medina: "Él se queja tanto"

Revelan cómo habría reaccionado el INPE tras denuncia de Jefferson Farfán contra Magaly Medina: "Él se queja tanto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025