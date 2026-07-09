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Luisito Caycho, conocido en la farándula peruana como 'El Chamaco', sorprendió al anunciar que volverá a casarse tras varios años alejado de la televisión peruana. El cantante, quien actualmente reside en España desde 2018, reveló que contraerá matrimonio por la vía civil y religiosa con su pareja. Lo que más llamó la atención fue que confirmó que su exesposa, Lucía de la Cruz, tendrá un papel especial en la ceremonia al convertirse en la madrina de la boda.

De acuerdo con Trome, el exesposo de la cantante criolla aseguró que atraviesa uno de los mejores momentos de su vida y que ya organiza todos los detalles del enlace matrimonial. "Estoy tranquilo, trabajando duro porque voy a celebrar a lo grande mi matrimonio. Lucía (de la Cruz) va a venir, ella va a ser mi madrina", comentó.

Luisito Caycho revela detalles de su boda y de su relación con su novia en España

Luego de rehacer su vida en España, Luisito Caycho encontró nuevamente el amor y reveló detalles de su romance. "A mi novia la conocí aquí (España) hace seis años; a ella no le gustan las cámaras, pero me comprende y apoya. Desde que la conocí, colgué los chimpunes", aseguró ‘El Chamaco’.

La expareja de Lucía de la Cruz también formó una familia en Europa, donde se convirtió nuevamente en padre. El cantante tuvo un hijo junto a su expareja Gabriela durante su residencia en Barcelona, ciudad en la que decidió establecerse tras dejar el Perú para empezar una nueva vida.

Luisito Caycho y Lucía de la Cruz. Foto: difusión

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¿A qué se dedica Luisito Caycho en España?

Desde que dejó el Perú, Luisito Caycho aseguró que tuvo que empezar completamente de cero. Durante los primeros años en España, enfrentó diversas dificultades económicas e incluso desempeñó distintos trabajos para salir adelante mientras construía una nueva vida lejos de las cámaras. "Trabajé como albañil, mozo, me tocó dormir en la calle, debajo de un puente con mis maletas, con la lluvia y el frío, algunos días no tenía para comer, pero sequé mis lágrimas y seguí adelante", confesó.

En Barcelona, ciudad donde reside actualmente, volvió a convertirse en padre junto a su expareja Gabriela y diversificó sus actividades laborales. Luisito Caycho se dedica a la creación de contenido para YouTube, donde comparte videos grabados en distintas calles españolas. Además, se ha desempeñado como cantante y animador en locales nocturnos.

El cantante también generó revuelo en 2023 al asegurar que había estudiado para convertirse en chef y presentar un certificado que, según afirmó, respaldaba su formación, además de inaugurar su propio restaurante. Sin embargo, el programa de Magaly Medina puso en duda la autenticidad del documento al señalar que sería falso. Tras ello, rechazó esas acusaciones y anunció que emprendería acciones legales contra la conductora.