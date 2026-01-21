HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Renzo Palacios y Lucho Granda, cantantes de Agua Marina, anuncian concierto en Lima: “Vamos a pasar una noche increíble”

Los cantantes Renzo Palacios y Lucho Granda invitan a sus fans a disfrutar de una velada llena de música y emoción, tras el atentado sufrido en Chorrillos que dejó a varios miembros heridos.

Los cantantes Renzo Palacios y Lucho Granda se reunirán para un show en el local 'Cumbiando' en Miraflores, donde ofrecerán una noche de cumbia elegante el 30 de enero.
Los cantantes Renzo Palacios y Lucho Granda se reunirán para un show en el local 'Cumbiando' en Miraflores, donde ofrecerán una noche de cumbia elegante el 30 de enero. | Foto: difusión

Agua Marina volvió a los escenarios el pasado 31 de diciembre, pero de manera virtual. Sin embargo, algunos de sus integrantes siguen con sus presentaciones, tanto en eventos públicos como privados. Al parecer, la agrupación piurana les ha dado libertad de seguir trabajando, bajo su propia responsabilidad. Bajo ese contexto, los cantantes Renzo Palacios y Lucho Granda unirán sus voces en un espectáculo que se realizará en Miraflores.

Renzo Palacios y Lucho Granda, cantantes de Agua Marina, se emocionaron al anunciar que volverán a compartir escenario este viernes 30 de enero en ‘Cumbiando’ (Calle Manuel Bonilla 180, Miraflores), uno de los locales que se ha vuelto el favorito de los amantes del género. 

¡El agua más rica del Perú está de regreso! Agua Marina alista su retorno a los escenarios en 2026 tras pausa por atentados

lr.pe

Renzo Palacios y Lucho Granda llegan a Lima para show

A través de un video compartido por ‘Cumbiando’, los cantantes de cumbia invitaron a sus fans a no perderse el concierto que ofrecerán el próximo fin de semana en el llamado “primer local de cumbia en Miraflores”. “Vamos a pasar una noche increíble de mucha música y cumbia elegante. El mejor de los éxitos”, comentó Palacios, quien fue parte de La Única Tropical por varios años.

En tanto, Lucho Granda pidió a sus fans que no se olviden de qué ofrecerán en Miraflores, meses después de haber estado en el atentado que sufrió Agua Marina en Chorrillos, donde cuatro de los integrantes terminaron heridos. Afortunadamente, todos se encuentran recuperados y a la espera de que el grupo haga oficial su retorno a los escenarios este 2026.

“Por favor, quiero ir, tengo que hacer mis ventas para junta para ir”, “algún día los tendré en mi cumpleaños”, “Buen dúo, los mejores éxitos para ambos”, “Bendiciones, Renzito y Luchito, muchos éxitos”, “el dúo... lo mejor de lo mejor” y “Todos los éxitos del mundo, chicos, se lo merecen” fueron algunas de las reacciones de sus fans.

