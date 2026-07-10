Es falso que esta imagen corresponda al amago de incendio registrado en el hotel Sheraton: fue generada con inteligencia artificial

LO FALSO:

Se ha difundido la imagen de un incendio de gran magnitud registrado en el hotel Sheraton.

LO VERDADERO:

En realidad, lo ocurrido en el último piso del establecimiento fue un amago de incendio, es decir, un fuego que fue controlado a tiempo antes de que pudiera propagarse y convertirse en una emergencia de mayor escala.

El viral fue generado con inteligencia artificial.

La mañana del 10 de julio, en redes sociales se difundió una imagen que supuestamente mostraba un incendio de gran magnitud en el hotel Sheraton, ubicado en el Cercado de Lima. Esta generó preocupación entre distintos usuarios, quienes la compartieron como si se tratara de contenido auténtico. Sin embargo, no lo es.

Imagen viralizada en redes sociales. Foto: Facebook

En realidad, lo ocurrido fue un amago de incendio, es decir, un fuego que fue controlado antes de que pudiera extenderse y convertirse en un incendio de mayor magnitud. De acuerdo con información difundida por diversos medios, entre ellos La República, este se registró en el último piso del hotel, donde una columna de humo activó las alarmas del establecimiento. Como medida preventiva, los huéspedes fueron evacuados y cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia. El incidente fue controlado en poco tiempo, no dejó personas heridas y, hasta el cierre de esta nota, las causas seguían siendo investigadas por las autoridades.

Noticia del amago de incendio fue cubierta por La República. Foto: La República

Para verificar el origen de la imagen viral, se realizó un análisis con las herramientas de detección de inteligencia artificial Hive Moderation, Is it AI? y Sightengine. Las tres coincidieron en señalar una probabilidad superior al 99% de que el contenido hubiera sido generado con dicha tecnología, lo que confirma que no corresponde a una fotografía real del incidente.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen viralizada con Is it AI? Foto: Is it AI?

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Por lo tanto, aunque el amago de incendio en el hotel Sheraton sí ocurrió y fue reportado por distintos medios de comunicación, la imagen viral no muestra lo sucedido. Se trata de contenido generado con inteligencia artificial que exagera la magnitud de la emergencia al representar un incendio de grandes proporciones que no ocurrió.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió una imagen que supuestamente mostraba un incendio de gran magnitud ocurrido el 10 de julio en el hotel Sheraton, ubicado en el Cercado de Lima. Sin embargo, esta es falsa. Ese día, el establecimiento registró un amago de incendio en el último piso, una emergencia que fue controlada rápidamente por los bomberos y que no tuvo la magnitud mostrada en la publicación viral. Un análisis realizado con las herramientas Hive Moderation, Is it AI? y Sightengine determinó que el material fue generado con inteligencia artificial.