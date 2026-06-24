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Un inesperado enfrentamiento se produjo durante la emisión de ‘Esto es guerra’. Katia Palma y Melissa Loza intercambiaron duros comentarios luego de que la conductora señalara una equivocación de la integrante de los 'combatientes' en plena competencia, lo que generó una reacción inmediata de la participante histórica del reality de competencia.

La discusión subió de tono cuando la popular 'Diosa' cuestionó la actitud de la exjurado de 'Yo soy' y le recordó que tampoco está libre de cometer errores frente a cámaras. Lejos de ignorar sus palabras, la presentadora respondió destacando su experiencia en televisión y aseguró que entre ambas “no existe punto de comparación”, lo que dejó un ambiente de evidente tensión en el set.

El tenso cruce entre Katia Palma y Melissa Loza en 'Esto es guerra'

Todo comenzó después de que Melissa Loza confundiera una armónica con una flauta durante una de las pruebas del programa. Katia Palma no dejó pasar la equivocación y lanzó una observación cargada de ironía: “Es que si contestan así...”. El comentario incomodó de inmediato a la competidora, quien acusó a la presentadora de intentar avivar la polémica en el set.

“Ay, Palma, por favor, ¡no seas mete candela! Qué maliciosa eres”, respondió la modelo ante las cámaras. La conductora, lejos de retroceder, sostuvo que únicamente estaba diciendo “las cosas como son”, lo que aumentó la tensión entre ambas y provocó que la integrante de los combatientes cuestionara su desempeño al frente del reality.

Melissa le recordó que ella también suele equivocarse cuando lee durante el programa y que nadie la critica por ello. La comparación no fue bien recibida por Palma, quien defendió su trayectoria y lanzó una tajante respuesta. “No tenemos punto de comparación. Te apuesto que si te ponen a conducir, no aguantas ni un día”, sentenció.

Melissa Loza reta a Katia Palma tras fuerte impase EN VIVO

Lejos de dar por cerrada la discusión, Melissa Loza volvió a tomar la palabra y lanzó un reto directo a Katia Palma en medio del programa. Visiblemente molesta por el intercambio previo, le propuso invertir los roles por un día para demostrar las dificultades de cada función dentro del reality.

“Pónganme a conducir y pongan a Katia a competir durante un día”, expresó, lo que generó reacciones inmediatas en el set.

La respuesta de la líder de los 'guerreros' no tardó en llegar y mantuvo su postura firme frente al comentario. La conductora defendió su experiencia en televisión y destacó su permanencia en la pantalla chica por más de dos décadas.

“Por eso estoy conduciendo programas exitosos hace más de 25 años”, señaló, para luego añadir con tono irónico: “Y, escúchame, ¡no te piques!”, lo que terminó por avivar aún más el tenso ambiente entre ambas figuras en plena transmisión en vivo.