Rosangela Espinoza anuncia que no va más en 'Esto es guerra' tras tenso cruce con Melissa Loza. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Rosangela Espinoza anuncia que no va más en 'Esto es guerra' tras tenso cruce con Melissa Loza. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

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La más reciente emisión de 'Esto es guerra' estuvo marcada por un tenso enfrentamiento entre Rosángela Espinoza y Melissa Loza, luego de que una dinámica del programa terminara en un forcejeo que desató la indignación de la popular 'Chica selfie'. Visiblemente afectada, la influencer tomó el micrófono para expresar su malestar y aseguró que no está dispuesta a tolerar este tipo de situaciones. Incluso anunció su decisión de abandonar el reality.

Horas después, la 'guerrera' reforzó su postura a través de sus redes sociales, donde compartió un video en el que se aprecia el momento que calificó como una presunta agresión por parte de la 'combatiente'. "Hay límites", escribió junto a las imágenes, para dejar en claro que considera que se sobrepasó la línea durante la competencia y que hará respetar su posición frente a lo ocurrido.

Rosángela Espinoza se pronuncia tras tenso momento con Melissa Loza

Tras el incidente ocurrido durante la competencia de 'Esto es guerra', Rosángela Espinoza utilizó sus historias de Instagram para expresar nuevamente su incomodidad por lo sucedido y explicar por qué decidió alzar su voz.

La modelo aseguró que, en un primer momento, llegó a pensar que había reaccionado de manera exagerada; sin embargo, cambió de opinión luego de revisar las imágenes del programa.

En otra publicación, fue aún más contundente al calificar lo ocurrido como una agresión que, según afirmó, fue presentada como parte de la dinámica del juego.

"Amo mi trabajo, pero esa tirada de torta fue una agresión disfrazada de juego. Lo que más me preocupa es que ella celebra como si fuese algo normal", señaló Rosángela, dejando en evidencia su malestar por la actitud que, según sostiene, tuvo Melissa Loza tras el incidente.

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Rosángela Espinoza exige sanción para Melissa Loza

Asimismo, la chica reality dejó en claro que espera que la producción de 'Esto es guerra' tome cartas en el asunto tras el incidente con Melissa Loza. La modelo sostuvo que este tipo de comportamientos no deberían pasar desapercibidos y advirtió que su permanencia en el programa dependerá de las medidas que se adopten.

"Si este tipo de situaciones no tiene ninguna sanción ni se toman las medidas correspondientes, prefiero no volver al programa", escribió, reiterando que no está dispuesta a normalizar lo que considera una agresión ocurrida durante una dinámica del espacio televisivo.

Asimismo, hizo énfasis en la responsabilidad que tienen los participantes del programa frente a su audiencia, especialmente el público infantil. "No creo que ese sea el ejemplo que debamos dar, porque muchos niños nos ven y aprenden de lo que hacemos", sentenció.