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¿Volvieron? Facundo González admite que se reencontró con Oriana Marzoli tras anunciar su separación

Exintegrante de 'Esto es guerra', Facundo González confirmó que volvió a encontrarse con Oriana Marzoli tras el fin de su relación y sorprendió al admitir que incluso hubo un remember. Sus declaraciones reavivaron los rumores de una posible reconciliación entre ambos.

Facundo González perteneció a 'Esto es Guerra'. Foto: Composición LR/Instagram.
Facundo González perteneció a 'Esto es Guerra'. Foto: Composición LR/Instagram.
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Aunque el último mayo sorprendieron al confirmar que su relación había terminado, la historia entre Facundo González y Oriana Marzoli podría no haber llegado a su fin. En las últimas semanas, nuevas señales han despertado las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

Cuando hicieron pública su separación, la expareja explicó que la distancia y las dificultades para mantener el compromiso terminaron por desgastar la relación que sostuvieron durante dos años. Sin embargo, el ex chico reality acaba de anunciar que se reencontró con su exnovia.

PUEDES VER: Facundo González habla por primera vez sobre el fin de su relación con Oriana Marzoli: “Lo mío fue un amor bonito”

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Facundo González revela que volvió a ver a Oriana Marzoli

Las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Facundo González y Oriana Marzoli cobraron fuerza luego de que el ex chico reality confirmara que ambos volvieron a encontrarse durante la reciente visita de la influencer española al Perú. Además, aseguró que nunca dejaron de mantener contacto.

"Con Ori nos vimos hace poco, igual tenemos una bonita relación, el amor no se va de la noche a la mañana. Lo único que quiero es que estemos bien los dos. Uno nunca sabe el día de mañana lo que pueda pasar, pero hoy por hoy sí estamos separados", declaró Facundo a Amor y Fuego, y dejó abierta la posibilidad de un futuro acercamiento.

No obstante, la confesión que más llamó la atención llegó cuando el reportero le preguntó si, además de la cena que compartieron, había ocurrido algo más entre ellos. Lejos de esquivar la consulta, el argentino respondió con total sinceridad:

"(¿Podría haber remember?) Ya hubo, siempre hay cariño, nos hemos visto y charlamos, nos fuimos a comer y remember, como dicen ustedes. Eso no se va a dejar de hacer porque el cariño está y, si nos vemos, como que el fuego renace", comentó entre risas, lo que alimentó aún más los rumores sobre una posible segunda oportunidad con Oriana Marzoli.

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