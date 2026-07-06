CyberWow 2026: segunda edición sumará más 1200 ofertas y medidas antifraude

CyberWow 2026: segunda edición busca brindar un entorno seguro y mitigar el riesgo de estafas en línea. | IAB Perú

CyberWow 2026: segunda edición busca brindar un entorno seguro y mitigar el riesgo de estafas en línea. | IAB Perú

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El comercio electrónico peruano se alista para un nuevo impulso comercial. La segunda edición del CyberWow 2026 contará con la participación de 250 marcas oficiales, que desplegarán más de 1.200 ofertas en el mercado local. El evento, organizado por el Interactive Advertising Bureau (IAB Perú), se realizará del 13 al 16 de julio, una fecha estratégica para aprovechar la liquidez de las gratificaciones y las vacaciones por Fiestas Patrias.

Nuevas medidas de seguridad

La principal innovación operativa de esta campaña es la implementación de un sello de marca oficial del CyberWow. Esta certificación visual será incorporada obligatoriamente en las páginas web y redes sociales de las empresas autorizadas. El objetivo de la organización es brindar un entorno seguro, proteger las transacciones y mitigar el riesgo de estafas en línea.

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"El CyberWow tiene todo en una sola plataforma y con las garantías necesarias para adquirir productos y servicios", destacó Beatriz Hernández, directora ejecutiva del IAB Perú.

Sectores clave y marcas participantes

La oferta multisectorial cubrirá rubros estratégicos para el consumo interno y permitirá a los usuarios acceder a descuentos en tecnología, hogar, moda, viajes, salud y educación.

Entre los principales actores del mercado confirmados figuran:

Grandes tiendas y marketplaces: Falabella, Ripley, Plaza Vea, Mercado Libre y Sodimac.

Tecnología y conectividad: iShop y Entel.

Salud, belleza y finanzas: MiFarma, Ésika, Sentua, Dentimax y Diners.

La lista completa de empresas que cuentan con el aval digital se encuentra en la plataforma de CyberWow.

El e-commerce en cifras de crecimiento

El evento sectorial se consolida como el mayor catalizador de la economía digital en el país. El desempeño financiero de la primera edición del año, en abril, dejó indicadores sólidos para el retail digital:

Ticket promedio: registró un incremento del 118%.

Volumen de ventas: escaló más de un 169% en comparación con las cuatro semanas previas al evento.

Bancarización: más de 3,1 millones de tarjetas bancarias realizaron transacciones comerciales dentro del ecosistema.

El comportamiento comercial de esta campaña medirá el impacto de la liquidez estacional de julio en el comercio electrónico local. El desempeño de esta segunda edición permitirá evaluar si el mercado mantiene la tendencia de crecimiento en el volumen de transacciones y en el uso de tarjetas bancarias registradas durante el primer trimestre del año.