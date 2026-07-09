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Samahara Lobatón hunde a Bryan Torres y Youna al revelar el 'pobre' aporte que dan para sus hijos: "Yo los saco adelante prácticamente sola"

Samahara Lobatón reveló en 'Magaly TV: la firme' que Bryan Torres y Youna no cubren ni el 15% de los gastos de sus hijos. La influencer asegura que ella, prácticamente, costea todo para sus menores.

Pese a lo declarado, Samahara Lobatón resalta que ambos son padres presentes. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pese a lo declarado, Samahara Lobatón resalta que ambos son padres presentes. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Las recientes declaraciones de Samahara Lobatón en 'Magaly TV: la firme' generaron repercusión al exponer cómo se distribuyen los gastos relacionados con la crianza de sus hijos. La influencer afirmó que el apoyo económico que recibe de Bryan Torres y Youna es reducido, por lo que la mayor parte de la responsabilidad financiera recae en ella.

Durante la entrevista, la hija de Melissa Klug explicó que, pese a esa situación, actualmente mantiene una relación cordial con ambos padres de sus hijos. Asimismo, remarcó que su prioridad no es el dinero, sino que los menores puedan contar con la presencia de sus progenitores y mantener un vínculo cercano con ellos.

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Samahara Lobatón asegura que Bryan Torres y Youna solo le dan el 15% de los gastos de sus hijos

Al abordar el tema económico, Samahara Lobatón fue enfática al señalar que ni Bryan Torres ni Youna asumen una parte significativa de los gastos de sus hijos. Según indicó en el programa de Magaly Medina, ninguno de los dos se acerca a cubrir el 15% de lo que implica la crianza de los menores.

"Ninguno de los dos asumen ni siquiera el 15% de la vida de mis hijos", manifestó durante la entrevista en el espacio televisivo. Posteriormente, precisó que la situación de cada uno es distinta y que ambos colaboran de acuerdo con sus posibilidades.

Respecto a Youna, explicó que atraviesa problemas de salud y que, debido a ello, aporta económicamente en la medida de sus posibilidades. En el caso de Bryan Torres, comentó que existe un acuerdo entre ambos sobre la manutención, aunque reiteró que es ella quien cubre prácticamente todos los gastos diarios de sus hijos.

"Youna está enfermo y sí es cierto me apoya con lo que puede. Bryan tenemos un acuerdo, ninguno de los dos asumen ni siquiera el 15% de mis hijos, yo saco adelante prácticamente sola a mis hijos", expresó la influencer.

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Samahara Lobatón destaca la presencia de Bryan Torres y Youna en la vida de sus hijos

Más allá del aspecto económico, Samahara Lobatón resaltó que la relación con Bryan Torres y Youna ha mejorado considerablemente tras los conflictos que protagonizaron en el pasado. Según comentó, hoy existe comunicación y coordinación para atender las necesidades de los menores.

La influencer señaló que cuando sus compromisos laborales se lo impiden, el cantante de salsa se encarga de compartir tiempo con los niños, siempre que sus actividades profesionales también se lo permitan. "Cuando yo tengo mucho trabajo por las mañanas, él va a ver a mis hijos. Cuando él no tiene que trabajar, también está ahí, y no tengo ningún problema con él", sostuvo.

En cuanto a Youna, confirmó que mantienen una buena relación y reveló que su hija mayor viajará durante un mes a Estados Unidos para pasar sus vacaciones junto a su padre, lo que refleja el nivel de confianza que existe actualmente entre ambos.

Además, reconoció que, después de atravesar momentos difíciles en el plano personal, su principal objetivo es conservar la tranquilidad. "Después de todo lo traumático que he vivido, lo que más quiero es paz en mi vida", afirmó.

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