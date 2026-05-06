Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Hija de un chef de origen chino y de una madre cusqueña, Patty Wong atraviesa actualmente una fuerte polémica tras ser señalada como presunta estafadora por Henry Falcón, propietario del inmueble en San Juan de Lurigancho donde funciona su chifa. Según el denunciante, la exmodelo mantiene una deuda de aproximadamente S/ 100 mil, correspondiente a nueve meses de alquiler impagos desde agosto del año pasado.

El señalamiento ha generado gran asombro, ya que Wong era vista como una figura del espectáculo vinculada al éxito empresarial.

Los inicios de Patty Wong antes de la fama

Antes de consolidar su trayectoria, conviene repasar quién es Patty Wong y por qué su situación actual ha causado tanto impacto. Inició su camino desde muy joven y creció en una familia numerosa de diez hermanos, en la que la mezcla cultural de sus padres enriquecía su entorno, pese a las limitaciones económicas que enfrentaban.

Patty Wong reaparece para reencuentro 2

En una entrevista con El Comercio, la empresaria relató cómo sus padres —su padre completamente enfocado en el trabajo y su madre entregada al cuidado del hogar— hacían grandes esfuerzos para sostener a la familia. En ese contexto, Wong recordó episodios de extrema precariedad económica, incluso momentos de hambre, que marcaron profundamente su vida.

No obstante, su historia también incluye un episodio doloroso. Wong reveló que durante su niñez, en la década de los 80, sufrió abuso sexual por parte de una persona cercana a su entorno familiar, quien se aprovechó de la situación vulnerable en la que vivía. Según contó, cargó con esta experiencia en silencio durante años, lidiando con sentimientos de confusión y culpa.

Patty Wong y su éxito en la TV junto a Raúl Romero

Desde temprana edad, Patty Wong mostró interés tanto por el espectáculo como por el mundo de los negocios. Nacida en Lima el 29 de octubre, logró construir una carrera versátil que incluyó concursos de belleza y emprendimientos gastronómicos.

Su aparición en televisión se dio cuando aún era adolescente, al participar en el certamen ‘Buscando a la Paquita Peruana’, donde compartió escenario con figuras como Maricielo Effio, Sofía Franco y Rebeca Escribens.

Patty Wong reaparece para reencuentro

Posteriormente, integró el programa infantil de Yola Polastri como una de las ‘burbujitas’, además de participar en ‘Estrella Latina’ junto a Almendra Gomelsky, experiencias clave en sus primeros pasos en la TV. Más adelante, representó al Perú en el Miss Chinese International 2003, realizado en Hong Kong, donde obtuvo un premio de talento valorizado en 10 mil dólares.

Su carrera dio un giro importante en el año 2000 al sumarse al programa ‘R con Erre’, conducido por Raúl Romero en América Televisión, compartiendo espacio con figuras como Geraldine Salmón, Cati Caballero y Laura Huarcayo.

Tras su salida, retomó su interés por la animación infantil y el emprendimiento con el show “Yat, yi, sam” (“1, 2, 3” en chino). Además, se desempeñó como conductora del reality musical ‘Camino a la fama’, junto a Paul Martín en ATV, lo que consolidó su presencia en la pantalla chica.

Denuncia contra Patty Wong por fuerte deuda

El programa ‘Magaly TV La Firme’, en su emisión del 23 de abril, expuso la denuncia contra Patty Wong, generando gran repercusión. En el reportaje, la empresaria es acusada de incumplir con el pago de alquileres y servicios básicos del local donde operaba su chifa en San Juan de Lurigancho.

Patty Wong fue una empresaria de éxito con su chifa.

Henry Falcón, dueño del inmueble, reclama una deuda cercana a los S/ 100 mil por concepto de arrendamiento no cancelado durante nueve meses, situación que, según indicó, ha afectado su economía y le impide disponer del espacio para nuevos arrendatarios.

A ello se suman alrededor de 15 mil soles por servicios como agua y electricidad, además de unos 80 mil soles correspondientes a la renta. Esta acumulación de pagos pendientes ha colocado al propietario en una situación complicada, llevándolo a hacer pública su denuncia tras no lograr establecer contacto con Wong. Asimismo, aseguró que no puede recuperar su propiedad para otros fines comerciales, lo que agrava el impacto económico ante la falta de respuesta de la empresaria.

Familia de Patty Wong no sabe dónde está

Lucero Wong, exadministradora del chifa ‘Patty Wong’, reveló que ni ella ni sus otros ocho hermanos sabían del paradero de la empresaria durante el 2024. "Patty tiene, además de mí, ocho hermanos más, y créeme que ninguno sabe dónde está. A mí me encantaría que tenga comunicación con Henry”, declaró en el programa ‘Magaly TV, la firme’.

Sus declaraciones evidencian la incertidumbre que rodea la situación de Patty Wong y suman un nuevo elemento a la controversia por la deuda. Mientras tanto, persiste el desconocimiento sobre su ubicación y el desenlace del conflicto financiero. Incluso, un reportero del programa acudió a su vivienda, pero el portero indicó que trabaja en el edificio desde hace un año sin haberla visto.

Tras hacerse pública la denuncia, Patty Wong optó por restringir el acceso a sus redes sociales, colocándolas en modo privado. No obstante, meses atrás volvió a habilitarlas como públicas; sin embargo, su actividad sigue siendo nula. En su cuenta de Instagram no realiza publicaciones desde el 2023, lo que ha generado inquietud entre sus seguidores, quienes han dejado diversos comentarios preguntándose por su paradero y el motivo de su prolongada ausencia digital.