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Segundo Juzgado de Familia de Tumbes resuelve proceso de tenencia en solo tres días

El Segundo Juzgado de Familia de Tumbes alcanzó un hito al concluir un juicio de tenencia en solo tres días, gracias a la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE).

El caso, iniciado el 30 de junio y cerrado el 3 de julio, resolvió la controversia por medio de un acuerdo conciliatorio. Fuente: difusión.
El caso, iniciado el 30 de junio y cerrado el 3 de julio, resolvió la controversia por medio de un acuerdo conciliatorio. Fuente: difusión.
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En el marco de la implementación y vigencia del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en la especialidad de Familia, el Segundo Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes logró un hito de celeridad procesal al concluir un juicio de tenencia en un plazo de apenas tres días.

El caso, recaído en el Expediente N.° 1172-2026-FC, inició formalmente el 30 de junio y concluyó con éxito el 3 de julio del presente año. La controversia se resolvió mediante un acuerdo conciliatorio entre las partes, evitando así un litigio prolongado y el consecuente desgaste emocional para los involucrados.

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Este importante resultado fue posible gracias a la actuación célere del órgano jurisdiccional y a la valiosa colaboración del Equipo Multidisciplinario del juzgado. La intervención técnica de estos profesionales contribuyó a generar las condiciones de diálogo necesarias para que las partes alcanzaran un consenso.

La resolución de este caso en tiempo récord refleja el firme compromiso del Poder Judicial con una justicia accesible, moderna y orientada a brindar respuestas oportunas. Asimismo, destaca la priorización del principio del interés superior del niño, garantizando que las niñas, niños y adolescentes obtengan certidumbre y bienestar sin demoras burocráticas.

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Con acciones como esta, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con la modernización constante del servicio de administración de justicia, maximizando el uso eficiente de las herramientas digitales y brindando atención prioritaria a los procesos de índole familiar.

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