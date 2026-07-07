ODAJUP Tumbes alcanza el 100% de cumplimiento en la primera fase del RENAJUP

El Distrito Judicial de Tumbes también alcanzó un 100% en el registro de sus 32 Juzgados de Paz. Fuente: difusión.

El Distrito Judicial de Tumbes también alcanzó un 100% en el registro de sus 32 Juzgados de Paz. Fuente: difusión.

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La Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) emitió un reconocimiento y felicitación institucional dirigido a las presidencias de las Cortes Superiores de Justicia por el compromiso y el trabajo articulado desplegado durante la Primera Fase del proceso de registro de datos en el Sistema de Registro Nacional de Juzgados de Paz (RENAJUP).

Como resultado de este esfuerzo conjunto entre la ONAJUP y las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), se logró alcanzar el 100% de cumplimiento en esta primera etapa. A nivel nacional, el proceso permitió verificar y validar la información general de 6,020 Juzgados de Paz, así como los datos de los respectivos Jueces de Paz. Toda esta información estará disponible para la consulta tanto de las instancias del Poder Judicial como de los usuarios en general.

En el caso específico del Distrito Judicial de Tumbes, los indicadores oficiales demuestran que se ha completado exitosamente el registro de los 32 Juzgados de Paz de la jurisdicción, obteniendo un estado «Completo» (100%) tanto en los datos generales de los juzgados como en los de los jueces.

En ese sentido, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, hizo eco de esta importante felicitación nacional y brindó un especial reconocimiento a la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. El Presidente destacó la gran labor del equipo liderado por la Abg. Dalila Porras Estrada, cuyo esfuerzo, seguimiento minucioso y dedicación han sido fundamentales para que el distrito judicial de Tumbes cumpla a cabalidad con esta meta tecnológica e institucional.

La jefa de la ONAJUP, Alejandrina Lucy Luglio Mallima, destacó que este importante avance fortalece el registro nacional con información actualizada y confiable. Asimismo, invitó a todos los equipos a mantener el mismo nivel de compromiso para el desarrollo de la Segunda Fase del RENAJUP.