Es falsa la imagen que muestra el supuesto derrumbe parcial de un hotel tras los terremotos en Venezuela: se generó con inteligencia artificial

LO FALSO:

Recientemente se ha difundido la imagen del derrumbe parcial de un hotel como consecuencia de los terremotos en Venezuela.

LO VERDADERO:

El material presenta la marca de agua de Gemini.

Un análisis con las herramientas especializadas Sightengine y SynthID confirmó que se trató de contenido generado con inteligencia artificial.

En comunicación con Verificador de La República, representantes del hotel desmintieron el viral y aseguraron que su infraestructura no sufrió daño alguno.

En el contexto de los recientes terremotos registrados en Venezuela, circuló en redes sociales una imagen que supuestamente mostraba cómo quedó afectado un hotel llamado Los Pastores, ubicado en el municipio San Joaquín, estado Carabobo. En ella se observaban estructuras parcialmente colapsadas, escombros, paredes y calles con grietas, además de postes y cables eléctricos caídos.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 1.700 reacciones, 59 comentarios y 286 compartidos.

Uno de los posts con más alcance. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En primer lugar, se detectaron inconsistencias visuales que pusieron en duda la autenticidad de la imagen, entre ellas, la marca de Gemini ubicada en la esquina inferior derecha.

Se encontró la marca de agua de Gemini en el viral. Foto: Facebook

Por tal motivo, fue sometida a un análisis con dos herramientas especializadas: Sightengine arrojó una probabilidad del 99% de que haya sido creada con inteligencia artificial, mientras que SynthID identificó la marca de la IA de Google, lo cual permitió asegurar que fue generada con dicha tecnología.

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine (99% manipulada). Foto: Sightengine

Análisis de la imagen viralizada con SynthID (se elaboró con la IA de Google). Foto: SynthID

Con el objetivo de corroborar la información mediante una fuente directa, Verificador de La República se comunicó con representantes del hotel 'Los Pastores' a través de sus redes sociales, quienes indicaron que la imagen difundida se trata de un montaje y negaron que el inmueble haya sufrido daños a causa de los sismos ocurridos el 24 de junio.

Asimismo, indicaron que “tras las evaluaciones de campo realizadas por especialistas de gestión de riesgo y seguridad ciudadana, se constató que la infraestructura se encuentra en perfecto estado” y lamentaron que se utilicen herramientas tecnológicas para crear y difundir contenido manipulado. “La imagen a la que hace referencia es un registro fotográfico adulterado digitalmente, generado de forma maliciosa para crear zozobra y alarma infundada en la población de un evento que nunca ocurrió”, añadieron.

Como respaldo adicional, enviaron a este medio un video grabado el 7 de julio, en el que se observa el estado real de las instalaciones, lo cual confirma que el hotel se encuentra en funcionamiento y que no presenta los daños que aparecen en la imagen viralizada.

Video: hotel 'Los Pastores'

Conclusión

En síntesis, es falsa la imagen que supuestamente muestra el derrumbe parcial del hotel 'Los Pastores' en San Joaquín, Carabobo, Venezuela, a causa de los recientes terremotos. La verificación realizada mediante herramientas especializadas determinó que presenta una alta probabilidad de haber sido generada con inteligencia artificial, mientras que la administración del establecimiento confirmó a Verificador de La República que el inmueble no presenta daños en su infraestructura.