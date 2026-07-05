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Primer ministro dispone al gabinete iniciar transferencia de gestión para el gobierno de Keiko Fujimori

En la resolución se precisa que Marco Vinelli será el representante de Fuerza Popular para la conformación, acreditación y coordinación de los Equipos de Transferencia del Titular Entrante (ETTE).

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Tras la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta, el primer ministro, Luis Arroyo, presentó un oficio múltiple al gabinete a fin de que inicien el proceso de transferencia de gestión de gobierno.

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En el documento, Arroyo pide disponer que el Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS) de cada ministerio, así como los órganos competentes, “adopten las acciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proceso de transferencia de gestión, brindando las facilidades para la acreditación del ETTE, así como para la revisión y verificación de la información y documentación correspondiente".

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La misma indicación se da "a los viceministerios, la secretaría general, los órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos especiales, organismos públicos adscritos y demás entidades comprendidas", por intermedio de los ministerios.

El objetivo, se lee, es disponer “las acciones necesarias para asegurar la disponibilidad y entrega oportuna de la información y documentación prevista en la citada Directiva, en observancia de los principios de transparencia, colaboración institucional y continuidad de la prestación de los servicios públicos".

Marco Vinelli liderará equipos de transferencia desde Fuerza Popular

También se precisa que Marco Vinelli es el responsable "de la coordinación del proceso de Transferencia del Titular Entrante del Poder Ejecutivo". En consecuencia, será el representante para la conformación, acreditación y coordinación de los Equipos de Transferencia del Titular Entrante (ETTE) ante los ministerios y demás entidades de gobierno.

Mientras tanto, Fujimori también dispuso la “Oficina de la Presidenta Electa”, equipo que iniciará el diagnóstico técnico de cada sector.

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