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Mónica Torres abrió su corazón como pocas veces y compartió uno de los episodios más dolorosos de su vida personal. Durante una reciente entrevista, la actriz peruana reveló que logró quedar embarazada tras intentar convertirse en madre, pero la ilusión terminó de forma inesperada cuando perdió al bebé que esperaba con apenas dos meses y medio de gestación, una experiencia que la marcó profundamente.

Conmovida al recordar ese difícil momento, la recordada intérprete de 'Lucifer' en 'Al fondo hay sitio' contó que recurrió a la inseminación artificial con la esperanza de cumplir uno de sus más grandes sueños. Además, confesó lo duro que fue afrontar la pérdida y la sensación de soledad que experimentó durante el proceso, y dejó una reflexión que impactó a sus seguidores: "Ahí te das cuenta de que estás sola en esto".

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Mónica Torres confiesa que perdió un bebé en su intento por ser madre

Durante su conversación en el podcast 'La Linares', Mónica Torres recordó el complejo proceso que atravesó para intentar cumplir su deseo de convertirse en madre. La actriz explicó que optó por la inseminación artificial y confesó que una de las situaciones que más la impactó fue descubrir que debía elegir características, una experiencia que calificó como una de las más difíciles de afrontar.

"Qué loco es eso (la inseminación). Que te den la lista de qué quieres: color de ojos, piel y más. Yo dije '¡¿es en serio?!'. Me sentía... creo que esa es la parte más dura", relató la artista, evidenciando el impacto emocional que le generó el procedimiento.

Pese a las dificultades, Torres decidió seguir adelante porque estaba convencida de que quería ser madre. Incluso, contó que los controles médicos indicaban que el embarazo evolucionaba con normalidad, por lo que tenía grandes expectativas. Sin embargo, la ilusión terminó de manera inesperada cuando perdió al bebé a los dos meses y medio de gestación.

"Fue fuerte. Ahí te das cuenta de que lo vas a hacer sola, de que estás sola en esto, pero, con todo eso era algo que sí quería hacer (...) El ginecólogo me revisaba y me decía que todo estaba bien. No 'pegó' o bueno, 'pegó', pero a los dos meses y medio lo perdí", expresó conmovida, al revelar por primera vez uno de los episodios más dolorosos de su vida personal.

"No se dio y ya está": Mónica Torres tuvo que aceptar la pérdida de su bebé

Tras atravesar el doloroso proceso, Mónica Torres explicó que con el tiempo tuvo que aprender a aceptar lo ocurrido y darle cierre a una etapa que la marcó profundamente. Lejos de ocultar su tristeza, la actriz aseguró que se permitió sentir y comprender lo vivido, aunque finalmente entendió que no estaba en sus manos cambiar el desenlace.

"No se dio y ya está. Es la vida, se dio así, no puedo hacer nada. Pero de que lo intenté, lo intenté. Me siento tranquila porque lo intenté y lo intenté", expresó con sinceridad durante la entrevista, y dejó en claro que, pese al dolor, valora haberlo intentado.