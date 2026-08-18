Es falso que este video muestre el ataque contra un hombre que recogía del colegio a su hija en Lima: el hecho ocurrió en Pernambuco, Brasil

LO FALSO:

Se ha difundido el video del ataque contra un hombre que recogía del colegio a su hija en Lima.

LO VERDADERO:

Si bien el video es auténtico y reciente, el hecho no pertenece a Lima ni a Perú, sino a Petrolina, Pernambuco, Brasil. El hombre, además, recién trasladaba a la menor a su centro de estudios.

En redes sociales, recientemente se difundió el video de una cámara de seguridad que mostraba a un hombre que, supuestamente, regresaba a casa con su hija, tras recogerla del colegio. En una esquina, fue alcanzado por personas que se encontraban dentro de un auto, las cuales acabaron con su vida al dispararle frente a la niña. Algunos usuarios afirmaron que el hecho ocurrió en Perú, mientras que otros incluso especificaron que fue en Lima. Sin embargo, ambas versiones son falsas.

Capturas de pantalla del video. Foto: Facebook

Algunas descripciones erróneas atribuidas al viral. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 97.000 reproducciones, 878 reacciones, 165 comentarios y 141 compartidos.

Uno de los posts con más alcance en Facebook. Foto: Facebook | Composición: LR

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Para verificar el origen del material, se realizó una búsqueda inversa de algunos fotogramas con Google Lens. Esto permitió encontrar un video de YouTube del medio televisivo brasileño Cidade Alerta, publicado el 18 de agosto de 2026, en el que se mostraba el mismo clip. Aquí se indicaba que correspondía a un crimen ocurrido en el estado de Pernambuco, en Brasil, donde un hombre fue atacado con once disparos mientras caminaba por la calle para llevar a su hija a la escuela. Ella presenció esto y también la manera en la que los asesinos huían del lugar.

Búsqueda inversa con Google Lens.

Hecho presentado por Cidade Alerta con la traducción automática de YouTube. Foto: YouTube

Con esta información como punto de partida, se realizó una búsqueda en Google con las palabras clave “hombre”, “muere”, “hija”, “Pernambuco” y “Brasil”. Los resultados permitieron encontrar otras publicaciones que confirmaban el origen del viral. Entre ellas figuraban videos difundidos en redes sociales y notas periodísticas de medios brasileños como Jornal NH, Diário da Manhã, BNews y Nossa Voz, que también reportaron el hecho. Incluso, este último incluyó una fotografía desde otro ángulo. La información adicional encontrada señalaba que el crimen ocurrió durante la mañana del 17 de agosto de 2026, en la calle 1, en el barrio Loteamento Recife, en Petrolina, Pernambuco, Brasil.

Publicación de Jornal NH. Foto: Jornal NH

Nota de Diário da Manhã. Foto: Diário da Manhã

Nota de BNews. Foto: BNews

Nota de Nossa Voz. Foto: Nossa Voz

Hasta el cierre de esta nota de verificación, los sospechosos, el motivo y las circunstancias en las que se dio el crimen continúan bajo investigación de la Policía Civil de Pernambuco.

Por tanto, es falso que el video viral corresponda a un hecho ocurrido en Lima o en Perú: realmente tuvo lugar en Petrolina, Pernambuco, Brasil.

Conclusión

En síntesis, se ha difundido en redes sociales un video que muestra a un hombre siendo atacado frente a su hija, supuestamente mientras la recogía del colegio. Algunos usuarios afirmaron que se trató de un hecho ocurrido en Lima, mientras que otros solo especificaban que fue en Perú. Sin embargo, ambas narrativas son falsas. La verificación permitió encontrar publicaciones de medios de comunicación de Brasil, como Cidade Alerta, Jornal NH, Diário da Manhã y Tribuna do Norte, que difundieron el mismo material, explicaron que recién llevaba a la menor a su centro de estudios, e identificaron el lugar y la fecha real del hecho: 17 de agosto de 2026 en Petrolina, Pernambuco, Brasil.