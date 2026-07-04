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Renzo Schuller confiesa que tiene TDAH y revela cómo lo descubrió a los 45 años: “Se me salieron las lágrimas”

Renzo Schuller, que descubrió tener TDAH hace cuatro años, destacó que esto le ayudó a entender su ansiedad y situaciones de angustia laboral previas.


Renzo Schuller concedió una entrevista a José Peláez donde habló sobre su diagnóstico de TDAH. Reveló cómo esta condición le brindó alivio y comprensión.
Renzo Schuller concedió una entrevista a José Peláez donde habló sobre su diagnóstico de TDAH. Reveló cómo esta condición le brindó alivio y comprensión.
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Renzo Schuller ofreció una íntima entrevista a José Peláez, con quien habló de su paso por la televisión y de la difícil decisión que fue dejar 'Esto es guerra', a pesar de su jugoso sueldo. Asimismo, el conductor de televisión recordó cómo fue la vez que le detectaron que tenía TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). Lejos de sentirse angustiado, expresó que le trajo calma.

“Algo que para mí fue importantísimo fue cuando yo descubro que tengo TDAH. La gente lo ve como ser distraído o ser disperso, pero va mucho más allá de eso. Cuando yo descubro eso, para mí fue un alivio, porque entendí muchísimas cosas. Decía ‘con razón pasaba eso, con razón sentía esto, con razón no quería ir a trabajar’”, recordó Schuller.

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Renzo Schuller cuenta cómo descubrió que tenía TDAH

Renzo Schuller tiene 49 años, pero fue hace cuatro años cuando descubrió que tenía TDAH. Según el conductor de televisión, él presentía que padecía ese trastorno; sin embargo, recién sintió calma cuando un psiquiatra se lo confirmó, ya que pudo comprender por qué ciertas cosas le generaban ansiedad y angustia. “Hice pruebas, terapias y cosas para determinarlo”, dijo.

“Cuando me dijo ‘Bienvenido al club de los ‘TDAHchinos’, se me salieron las lágrimas porque fue como un ‘ahora entiendo eso’. Le dije ‘gracias por decirme esto. Ahora hay que trabajar’”, recordó Renzo Schuller sobre su diagnóstico.

Peláez le preguntó qué tipo de cosas entendió, a lo que Schuller indicó: “Lo que pasa es que el TDAH no solamente es el no poder estar tranquilo, que no necesariamente a todo el mundo le pasa. El hablar una cosa y olvidarme lo que me dijiste. Esas cosas pueden llevarte a angustiarte, a deprimirte y a sentirte inseguro”, añadió.

Finalmente, el exconductor de 'Combate' sostuvo que fue bueno para su vida saber que tenía TDAH para comprender por qué dudaba de sus capacidades. “Todo eso conlleva a bajonearte y a decir ‘soy bruto para esto’. Te genera inseguridades, te genera ansiedades y era lo que yo muchas veces sentía al levantarme todos los días con una presión en el pecho”, concluyó.

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