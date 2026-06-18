Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son una de las parejas más queridas en la farándula. Foto: Composición LR/Instagram.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son una de las parejas más queridas en la farándula. Foto: Composición LR/Instagram.

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Yaco Eskenazi sorprendió al revelar por primera vez un tenso episodio que vivió junto a su esposa, Natalie Vértiz. Durante su pódcast junto al Loco Wagner, la exfigura de 'Esto es guerra' confesó que la ex-Miss Perú fue agredida en plena vía pública tras una acalorada discusión con un taxista mientras ambos se desplazaban por la avenida Ricardo Palma.

Según relató, el incidente se originó cuando el chofer intentó adelantarlo con su vehículo de manera imprudente y estuvo cerca de provocar un choque. La maniobra desató la molestia del influencer, quien bajó la ventana de su auto para reclamarle al taxista por lo ocurrido.

Agreden a Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi quiso intervenir

Yaco Eskenazi contó que la discusión con el taxista escaló hasta convertirse en un intercambio de insultos. En medio del altercado, el chofer reaccionó de manera agresiva y lanzó un escupitajo que terminó cayendo sobre Natalie Vértiz.

“Bajé la luna.. No sé qué, y el huev** escupe, y Natalie estaba ahí. Le cayó en el pelo. Natalie hizo así: “¡Ah!”, relató el exconductor de 'La granja VIP' en su pódcast. El hecho provocó su indignación y lo llevó a descender de su vehículo para irse a las manos con el agresor.

No obstante, cuando la situación parecía salirse de control y amenazaba con convertirse en noticia en los medios de comunicación, otro chofer intervino para evitar una pelea callejera. “¡Yaco, no, no! Súbete a tu carro, no, la vas a cag**, no hagas nada. Te van a grabar”, contó el esposo de la ex-Miss Perú. Gracias a esa advertencia, decidió calmarse y desistir de cualquier enfrentamiento.

Yaco Eskenazi revela la advertencia que le hizo Natalie Vértiz tras agresión

A raíz de este episodio, en el que agredieron a Natalie Vértiz con un escupitajo durante una discusión de tránsito, Yaco Eskenazi admitió que su esposa le impuso una estricta condición: no volver a enfrentarse ni discutir con otros conductores cuando ella lo acompañe en el vehículo.

“Natalie me tiene terminantemente prohibido abrir la ventana, porque una vez nos pasó una huev*** horrible. Le metieron un ‘pollo’ a Natalie”, recordó el excapitán de 'Esto es guerra' en su pódcast. Fue precisamente esta anécdota la que lo llevó a relatar el incidente ocurrido en la avenida Ricardo Palma.