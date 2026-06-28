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Yahaira Plasencia sufre incómodo momento con su vestuario durante baile en el programa de Edson Dávila

La salsera Yahaira Plasencia no advirtió el percance con su blusa y fue uno de sus bailarines quien la alertó.

Yahaira Plasencia se presentó en el programa de Edson Dávila. Foto: Composición LR/América TV.
Yahaira Plasencia se presentó en el programa de Edson Dávila. Foto: Composición LR/América TV.
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Yahaira Plasencia se presentó en el programa nocturno de Edson Dávila, 'Edson Pa’ qué más', donde alborotó el set de televisión con su presencia. Allí, la cantante y el presentador decidieron enfrentarse en una coreografía de salsa.

Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que la artista sufriría un incidente en pleno programa por un problema con su top, lo que ocasionó que quedara expuesta mientras bailaba con uno de sus bailarines.

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Yahaira Plasencia queda expuesta durante programa de Edson Dávila

Yahaira Plasencia, de 32 años, realizaba una coreografía cuando, de repente, debido a los constantes movimientos, su top se bajó y la dejó expuesta de manera involuntaria. Incluso, la cantante no se había percatado del incidente y fue su bailarín quien la alertó, mientras hacía todo lo posible para evitar una mayor exposición.

Tras finalizar el baile, la salsera se sujetó el top y le dio la espalda a la cámara para acomodárselo. Para no agrandar el incidente, Edson Dávila evitó mencionar lo ocurrido y continuó con el programa con normalidad.

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Yahaira Plasencia desea que su novio Luis Fernando sea el padre de su bebé

Durante una entrevista con el programa 'América hoy', Yahaira Plasencia sorprendió al revelar su deseo de que su pareja, el empresario Luis Fernando, apodado 'El diablo', se convierta en el padre de su bebé.

Si bien aclaró que por ahora no piensa concebir un hijo debido a su faceta como cantante, aseguró que más adelante sí le gustaría hacerlo. “Pero lo que sí me gustaría es que Luis Fernando sea el padre de mi hijo”, sostuvo muy sonriente la exnovia de Jefferson Farfán.

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