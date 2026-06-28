HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Pamela López en graves problemas: trujillana afrontaría fuerte deuda de más de 100 mil soles por destapar secretos de 'La granja VIP'

Pamela López quedó nuevamente envuelta en la controversia luego de revelar detalles de 'La granja VIP'. Pati Lorena aseguró que esas declaraciones podrían costarle una multa superior a los 100.000 soles por un presunto incumplimiento contractual.

Pamela López quedó en segundo lugar en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela López quedó en segundo lugar en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Escuchar
Resumen
Compartir

Pamela López volvió a captar la atención pública tras cuestionar el funcionamiento de 'La granja VIP' y revelar aspectos que, según afirmó, no fueron emitidos durante el reality. Sus declaraciones generaron una rápida reacción de Pati Lorena, quien advirtió que la empresaria podría enfrentar una fuerte sanción económica debido a un supuesto acuerdo de confidencialidad firmado antes del inicio del programa.

La polémica surgió luego de que la aún esposa de Christian Cueva asegurara que el formato promocionado como una transmisión permanente no habría operado de esa manera. Además, sostuvo que la producción habría decidido excluir varios episodios ocurridos dentro del encierro, comentarios que ahora son motivo de debate por las posibles consecuencias legales que podrían acarrear.

PUEDES VER: Pamela López destapa la impensada razón por la que Christian Cueva botó de su casa a su hija mayor: "Le da cólera ..."

lr.pe

Pamela López pagaría hasta 100.000 soles de multa, revela Pati Lorena

Las declaraciones de Pamela López motivaron la respuesta de Pati Lorena, exintegrante de 'La granja VIP', quien aseguró que todos los concursantes aceptaron un contrato de confidencialidad antes de ingresar al reality. De acuerdo con su versión, ese documento prohíbe divulgar información relacionada con la producción o con situaciones internas del programa.

"Todos los participantes, incluida yo, firmamos un contrato de confidencialidad. ¿Qué significa esto? Que ni el talento ni el mánager pueden hablar de situaciones que impliquen la producción del reality porque podría ser penado con hasta más de 100 mil soles", manifestó.

La exproductora también cuestionó las declaraciones de la trujillana y consideró que la empresaria habría hablado sin conocer las implicancias del acuerdo que suscribió. Incluso lanzó fuertes críticas contra la trujillana al referirse a su situación personal y a los conflictos que protagonizó durante el programa.

PUEDES VER: Pamela López enfrenta a Rebeca Escribens por minimizar y desconocer su talento: "Soy una persona que resurgió de las cenizas"

lr.pe

¿Qué dijo Pamela López sobre el 24/7 de 'La granja VIP'?

Las declaraciones que originaron la controversia fueron realizadas por Pamela López durante una entrevista para el pódcast 'Eso Háblalo', donde aseguró que el reality no funcionó bajo el sistema 24/7 que fue promocionado al público.

"Para empezar, quiero que sepan que ese 24/7 no es 24/7, eso quiero que lo tenga claro todo el Perú. Nunca existió un 24/7. Hubo muchas cosas que fueron cortadas, que no han sido evidenciadas, presumo yo, para que no perjudique a algunas personas", expresó.

"Hubo varias situaciones que creo yo fueron cortadas porque no se hablan y me sorprende que no se digan porque fueron cosas mucho más graves de lo que a mí se me señalan (...) Ha habido momentos en que ha tenido que intervenir la producción para separar algunos conflictos que sí se fueron a la mano y bueno, tuvo que cortarse", afirmó la participante.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Pamela López acusa a la producción de 'La granja VIP Perú' de ocultar fuerte pelea entre participantes: "Se fueron a las manos"

Pamela López acusa a la producción de 'La granja VIP Perú' de ocultar fuerte pelea entre participantes: "Se fueron a las manos"

LEER MÁS
Pamela López destapa la impensada razón por la que Christian Cueva botó de su casa a su hija mayor: "Le da cólera ..."

Pamela López destapa la impensada razón por la que Christian Cueva botó de su casa a su hija mayor: "Le da cólera ..."

LEER MÁS
Pamela López enfrenta a Rebeca Escribens por minimizar y desconocer su talento: "Soy una persona que resurgió de las cenizas"

Pamela López enfrenta a Rebeca Escribens por minimizar y desconocer su talento: "Soy una persona que resurgió de las cenizas"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kenji Fujimori sorprende al asistir a Marcha del Orgullo 2026 y rechaza saludar a su hermana Keiko: "Nosotros no ..."

Kenji Fujimori sorprende al asistir a Marcha del Orgullo 2026 y rechaza saludar a su hermana Keiko: "Nosotros no ..."

LEER MÁS
Deysi Araujo es retirada de piscina en su edificio de San Isidro por armar alboroto con Susy Díaz, la ‘Negra Petróleo’ y más

Deysi Araujo es retirada de piscina en su edificio de San Isidro por armar alboroto con Susy Díaz, la ‘Negra Petróleo’ y más

LEER MÁS
Abril Zignago, hija de Gian Marco, desata polémica al cantar 'Fuiste tú' con Ricardo Arjona: usuarios critican su presentación

Abril Zignago, hija de Gian Marco, desata polémica al cantar 'Fuiste tú' con Ricardo Arjona: usuarios critican su presentación

LEER MÁS
Tiktoker Lis Padilla causa revuelo al presentar a su hija mayor tras someterse a cirugía estética: "Te amo"

Tiktoker Lis Padilla causa revuelo al presentar a su hija mayor tras someterse a cirugía estética: "Te amo"

LEER MÁS
Pamela López acusa a la producción de 'La granja VIP Perú' de ocultar fuerte pelea entre participantes: "Se fueron a las manos"

Pamela López acusa a la producción de 'La granja VIP Perú' de ocultar fuerte pelea entre participantes: "Se fueron a las manos"

LEER MÁS
Viralizan polémico mensaje de Christian Cueva tras echar de su casa a la hija de Pamela López: “Las cosas de mis hijos”

Viralizan polémico mensaje de Christian Cueva tras echar de su casa a la hija de Pamela López: “Las cosas de mis hijos”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025