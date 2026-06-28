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Pamela López volvió a captar la atención pública tras cuestionar el funcionamiento de 'La granja VIP' y revelar aspectos que, según afirmó, no fueron emitidos durante el reality. Sus declaraciones generaron una rápida reacción de Pati Lorena, quien advirtió que la empresaria podría enfrentar una fuerte sanción económica debido a un supuesto acuerdo de confidencialidad firmado antes del inicio del programa.

La polémica surgió luego de que la aún esposa de Christian Cueva asegurara que el formato promocionado como una transmisión permanente no habría operado de esa manera. Además, sostuvo que la producción habría decidido excluir varios episodios ocurridos dentro del encierro, comentarios que ahora son motivo de debate por las posibles consecuencias legales que podrían acarrear.

Pamela López pagaría hasta 100.000 soles de multa, revela Pati Lorena

Las declaraciones de Pamela López motivaron la respuesta de Pati Lorena, exintegrante de 'La granja VIP', quien aseguró que todos los concursantes aceptaron un contrato de confidencialidad antes de ingresar al reality. De acuerdo con su versión, ese documento prohíbe divulgar información relacionada con la producción o con situaciones internas del programa.

"Todos los participantes, incluida yo, firmamos un contrato de confidencialidad. ¿Qué significa esto? Que ni el talento ni el mánager pueden hablar de situaciones que impliquen la producción del reality porque podría ser penado con hasta más de 100 mil soles", manifestó.

La exproductora también cuestionó las declaraciones de la trujillana y consideró que la empresaria habría hablado sin conocer las implicancias del acuerdo que suscribió. Incluso lanzó fuertes críticas contra la trujillana al referirse a su situación personal y a los conflictos que protagonizó durante el programa.

¿Qué dijo Pamela López sobre el 24/7 de 'La granja VIP'?

Las declaraciones que originaron la controversia fueron realizadas por Pamela López durante una entrevista para el pódcast 'Eso Háblalo', donde aseguró que el reality no funcionó bajo el sistema 24/7 que fue promocionado al público.

"Para empezar, quiero que sepan que ese 24/7 no es 24/7, eso quiero que lo tenga claro todo el Perú. Nunca existió un 24/7. Hubo muchas cosas que fueron cortadas, que no han sido evidenciadas, presumo yo, para que no perjudique a algunas personas", expresó.

"Hubo varias situaciones que creo yo fueron cortadas porque no se hablan y me sorprende que no se digan porque fueron cosas mucho más graves de lo que a mí se me señalan (...) Ha habido momentos en que ha tenido que intervenir la producción para separar algunos conflictos que sí se fueron a la mano y bueno, tuvo que cortarse", afirmó la participante.