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Congreso: alertan que Fernando Rospigliosi intentó impedir reconsideración contra ley de impunidad

Ruth Luque y Sigrid Bazán informaron que, tras la aprobación de la referida norma, Rospigliosi cerró el acta y dejó la conducción de la Mesa Directiva. Finalmente, se logró presentar el pedido de reconsideración, pero fue rechazado.

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Las congresistas Ruth Luque y Sigrid Bazán alertaron que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, intentó bloquear la presentación de un pedido de reconsideración a la segunda votación en la que se ratificó el proyecto de ley que ordena que policías y militares no sean investigados por la justicia ordinaria.

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Según informaron las legisladoras, tras lograr la aprobación del proyecto en segunda votación, Rospigliosi cerró el acta y dejó la conducción de la Mesa Directiva. Paralelamente, no hubo ningún personal que pudiera recibir la reconsideración.

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Ruth Luque sobre intento de bloquear reconsideración: “Es una práctica grosera que hace el fujimorismo”

“Cuando nos acercamos con el recurso escrito no estaba el personal y casualmente el señor Rospigliosi cerró el acta. Eso no es usual. Es una práctica grosera que hace el fujimorismo, por eso protestamos (en el Pleno)”, dijo Luque.

Tal como detalla, en el Pleno tanto ella como Sigrid Bazán, Flor Pablo y demás reclamaron por lo sucedido. “El señor Cerrón, que siempre Perú Libre escuda las leyes fujimoristas, empieza a llamar a la corrección y a cuidar las formas. ¿Cómo quiere que nos expresemos si somos una minoría donde a veces nos han apagado el micro, tenemos un minuto para oponerte frente a una mayoría? Debemos reaccionar enérgicos”, anotó la legisladora.

Bazán increpó en el Pleno: “Aquí nadie ha querido faltarle el respeto a nadie. Si el señor Rospigliosi se siente aludido tiene su derecho a réplica. Él se va de la conducción de la Mesa Directiva habiendo cerrado un acta. ¿Por qué se va? Y por qué coincidentemente no hay nadie que reciba nuestro pedido de reconsideración como si no fuera nuestro derecho. Señor, responda. Este Congreso está para discutir. Me sumo al pedido de la congresista Pablo de que esto conste en actas”.

Finalmente, el pedido de reconsideración fue presentado por Sigrid Bazán, Flor Pablo, Ruth Luque, Reymundo Mercado y Pariona Sinche; sin embargo, fue rechazado.

Por ello, Luque comentó que espera que las dos leyes sean derogadas en el próximo Congreso bicameral y que, además, se presenten demandas de inconstitucionalidad y se realice un ejercicio adecuado ante el Tribunal Constitucional.

“Esto es una distorsión terrible. Expone a la ciudadanía a abusos y arbitrariedades. No pueden decirnos que los tribunales militares y policiales ofrecen garantías a la ciudadanía. Yo he llevado casos en los que se ha absuelto a (los uniformados)”, destacó.

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