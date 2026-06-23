La conductora expuso en vivo los mensajes intimidatorios que motivaron la denuncia presentada ante las autoridades. Foto: Composición LR

La conductora expuso en vivo los mensajes intimidatorios que motivaron la denuncia presentada ante las autoridades. Foto: Composición LR

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Magaly Medina reveló este lunes que formalizó las denuncias por amenazas que asegura haber recibido durante las últimas semanas ante la Policía Nacional, la Fiscalía y el INPE. La conductora aprovechó unos minutos de su programa para hacer el anuncio. Además, expuso parte del contenido de los mensajes que, según indicó, también alcanzaron a su abogado, Fernando Ugaz.

“Antes de seguir con el programa, quiero decir que mis abogados y yo hemos formalizado denuncias ante la División de Extorsión de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el INPE debido a las constantes amenazas que estoy recibiendo. Mi abogado también”, señaló al inicio de su intervención.

Magaly mostró en vivo los mensajes amenazantes

Durante su descargo, la ‘Urraca’ mostró algunos de los chats que recibió y que, según explicó, contenían amenazas directas y referencias al conflicto mediático que mantiene con Jefferson Farfán. Entre los mensajes que leyó en vivo figuraban frases como: “Págale o te mueres”, “Sabemos todas tus placas de tus carros” y “No te vamos a soltar hasta que te maten”.

La conductora sostuvo que estos mensajes fueron determinantes para acudir a las autoridades y cuestionó que el exfutbolista continúe pronunciándose sobre el caso en redes sociales en lugar de presentar cualquier prueba ante las instancias correspondientes.

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“Farfán cree que, con su boquilla, poniéndome un montón de post en sus redes, a mí me va a meter miedo. Eso no se hace. Tú ganaste. ¿Qué quieres? ¿Que me metan plomo? […] Yo estoy cumpliendo con lo que me ordenó un Juzgado de Ejecución, pese a que nosotros aun estamos esperando que un juzgado constitucional nos de la respuesta de una demanda de amparo que hemos hecho, porque sí señores, me iré hasta el Tribunal Constitucional para resguardar las cosas que aquí hacemos y que no son delito”, expresó.

En varios de los mensajes también se hacía referencia a Roberto Guizasola, actual compañero de Farfán en el podcast 'Enfocados'. Al respecto, Medina señaló que los remitentes aseguraban tener cercanía con el entorno del exfutbolista. “Este grupo dice ser amigo de Guizasola también, el uña y mugre y pinky de Farfán”, comentó.

Asimismo, aseguró que luego de hacer pública la denuncia durante el último fin de semana, los mensajes dejaron de llegar. “Sospechosamente cuando mostré el sábado que habíamos ido a poner las denuncias correspondientes, sospechosamente se callaron las voces amenazantes”, manifestó.

Magaly denuncia que las amenazas también alcanzaron a su abogado

La periodista también reveló que Fernando Ugaz habría recibido mensajes con información sensible relacionada con su entorno personal y familiar, situación que calificó como preocupante.

“A mi abogado le han revelado muchísimos datos sensibles que tienen que ver con su vida íntima y familiar”, sostuvo. Por esa razón, explicó que decidió incluir estos hechos dentro de las denuncias presentadas ante las autoridades.

Entre los mensajes que mostró en pantalla, uno advertía: “Tenemos todo tu marcaje. Meteremos una bomba en tu carrito o una granada hoy”. Frente a ello, Medina aseguró que continuará defendiendo su posición por la vía legal.

“Para mí esto no es juego. Yo he dicho que cuando tenga que defenderme, me defiendo con uñas y garras”, sentenció.