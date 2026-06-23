HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Rafael Cardozo marca distancia de Cachaza y revela que nunca planeó formar una familia con la brasileña: "No lo hablamos"

Rafael Cardozo impactó al revelar que ni siquiera saludaría a Cachaza, luego de que la brasileña emocionara a más de uno al contar que está esperando su primer bebé con André Bankoff.

Rafael Cardozo tuvo una relación de 12 años con Cachaza. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Rafael Cardozo tuvo una relación de 12 años con Cachaza. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Rafael Cardozo se pronunció sobre el embarazo de su expareja Carol Reali, conocida como Cachaza, quien espera su primer hijo junto al actor André Bankoff. El ex chico reality abordó el tema durante una entrevista con 'Amor y fuego', en la que también respondió a los comentarios que recibe en redes sociales sobre su antigua relación.

El modelo brasileño explicó que ha recibido mensajes que lo vinculan con la actual etapa personal de su expareja, aunque insistió en que no tiene relación con sus decisiones actuales. En sus declaraciones, remarcó que la relación con la influencer pertenece al pasado y que cada uno ha seguido caminos distintos tras su separación.

PUEDES VER: ¡Ya se enteró! Rafael Cardozo reacciona a anuncio del primer embarazo de su expareja Cachaza: "El amor de tu vida"

lr.pe

Rafael Cardozo confiesa que nunca habló de formar una familia con Cachaza

Durante la conversación con el programa de Willax Televisión, Rafael Cardozo aseguró que en los 12 años de relación que mantuvo con Carol Reali nunca llegaron a conversar de manera formal sobre la posibilidad de tener hijos. Según explicó, ese tema no formó parte de sus planes como pareja.

“Nunca hablamos del tema y… imagino que en tan poco tiempo debe haber hablado con él del tema y ahora se logró, ¿no? Tal vez ella ya lo estaba buscando”, señaló el brasileño.

El modelo sostuvo, además, que no considera adecuado opinar sobre la vida sentimental de una expareja, especialmente cuando ambos ya han cerrado su historia en común.

PUEDES VER: Magaly Medina revela cuántos meses de embarazo tiene Cachaza y destapa su secreto mejor guardado: "Me he enterado de muy buena fuente"

lr.pe

Rafael Cardozo se molesta por las vinculaciones con Cachaza

Más adelante en la entrevista, el exintegrante de 'Esto es guerra' expresó su incomodidad por los señalamientos que lo responsabilizan por aspectos de la vida personal de Cachaza, incluido su actual embarazo junto a André Bankoff. El modelo afirmó que este tipo de comentarios se han repetido con el paso del tiempo.

“Todo lo que pasa es por culpa mía. Si terminamos, es por culpa mía; si ella ya encontró otro hombre, es por culpa mía; ahora se embarazó, también va a ser por mi culpa, pues. Entonces, yo ya no tengo nada que ver hace creo que tres años”, manifestó.

El brasileño también fue consultado sobre un posible encuentro con su expareja, a lo que respondió que preferiría evitar cualquier interacción, al considerar que no es posible mantener una amistad después de una relación larga.

“Yo creo que hasta evitaría. Yo no creo mucho en esa amistad de ex y todo. Los años que he vivido con ella pasamos años muy bonitos, hemos vivido cosas muy bonitas, pero ahora no tengo nada que ver con su vida y ella no tiene nada que ver con mi vida”, indicó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Ya se enteró! Rafael Cardozo reacciona a anuncio del primer embarazo de su expareja Cachaza: "El amor de tu vida"

¡Ya se enteró! Rafael Cardozo reacciona a anuncio del primer embarazo de su expareja Cachaza: "El amor de tu vida"

LEER MÁS
Magaly Medina revela cuántos meses de embarazo tiene Cachaza y destapa su secreto mejor guardado: "Me he enterado de muy buena fuente"

Magaly Medina revela cuántos meses de embarazo tiene Cachaza y destapa su secreto mejor guardado: "Me he enterado de muy buena fuente"

LEER MÁS
Carol Reali, 'Cachaza', conmueve al anunciar la llegada de su primer bebé con su novio André Bankoff: "Siempre soñé con este momento"

Carol Reali, 'Cachaza', conmueve al anunciar la llegada de su primer bebé con su novio André Bankoff: "Siempre soñé con este momento"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ presume su romance con exchica reality y enfrentan críticas: “Bendiciones”

Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ presume su romance con exchica reality y enfrentan críticas: “Bendiciones”

LEER MÁS
‘Peluchín’ queda en shock al descubrir la edad real de Samahara Lobatón y la cantidad de hijos que tiene

‘Peluchín’ queda en shock al descubrir la edad real de Samahara Lobatón y la cantidad de hijos que tiene

LEER MÁS
Melanie Martínez revela que su hija se vio afectada tras descubrir que Christian Domínguez expuso su mensaje privado sin autorización: "Su malestar..."

Melanie Martínez revela que su hija se vio afectada tras descubrir que Christian Domínguez expuso su mensaje privado sin autorización: "Su malestar..."

LEER MÁS
Olinda Castañeda reaparece con sentido mensaje tras la muerte de su expareja Jean Francois Dietlin: "Y habiendo esperado..."

Olinda Castañeda reaparece con sentido mensaje tras la muerte de su expareja Jean Francois Dietlin: "Y habiendo esperado..."

LEER MÁS
Jefferson Farfán advierte mostrar pruebas que hundirían a Magaly Medina tras denuncia en su contra: "La quieres ..."

Jefferson Farfán advierte mostrar pruebas que hundirían a Magaly Medina tras denuncia en su contra: "La quieres ..."

LEER MÁS
Exmodelo Andrea Montenegro reaparece con imagen sin filtro y desata ola de elogios: “Hermosa”

Exmodelo Andrea Montenegro reaparece con imagen sin filtro y desata ola de elogios: “Hermosa”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025