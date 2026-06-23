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Rafael Cardozo se pronunció sobre el embarazo de su expareja Carol Reali, conocida como Cachaza, quien espera su primer hijo junto al actor André Bankoff. El ex chico reality abordó el tema durante una entrevista con 'Amor y fuego', en la que también respondió a los comentarios que recibe en redes sociales sobre su antigua relación.

El modelo brasileño explicó que ha recibido mensajes que lo vinculan con la actual etapa personal de su expareja, aunque insistió en que no tiene relación con sus decisiones actuales. En sus declaraciones, remarcó que la relación con la influencer pertenece al pasado y que cada uno ha seguido caminos distintos tras su separación.

Rafael Cardozo confiesa que nunca habló de formar una familia con Cachaza

Durante la conversación con el programa de Willax Televisión, Rafael Cardozo aseguró que en los 12 años de relación que mantuvo con Carol Reali nunca llegaron a conversar de manera formal sobre la posibilidad de tener hijos. Según explicó, ese tema no formó parte de sus planes como pareja.

“Nunca hablamos del tema y… imagino que en tan poco tiempo debe haber hablado con él del tema y ahora se logró, ¿no? Tal vez ella ya lo estaba buscando”, señaló el brasileño.

El modelo sostuvo, además, que no considera adecuado opinar sobre la vida sentimental de una expareja, especialmente cuando ambos ya han cerrado su historia en común.

Rafael Cardozo se molesta por las vinculaciones con Cachaza

Más adelante en la entrevista, el exintegrante de 'Esto es guerra' expresó su incomodidad por los señalamientos que lo responsabilizan por aspectos de la vida personal de Cachaza, incluido su actual embarazo junto a André Bankoff. El modelo afirmó que este tipo de comentarios se han repetido con el paso del tiempo.

“Todo lo que pasa es por culpa mía. Si terminamos, es por culpa mía; si ella ya encontró otro hombre, es por culpa mía; ahora se embarazó, también va a ser por mi culpa, pues. Entonces, yo ya no tengo nada que ver hace creo que tres años”, manifestó.

El brasileño también fue consultado sobre un posible encuentro con su expareja, a lo que respondió que preferiría evitar cualquier interacción, al considerar que no es posible mantener una amistad después de una relación larga.

“Yo creo que hasta evitaría. Yo no creo mucho en esa amistad de ex y todo. Los años que he vivido con ella pasamos años muy bonitos, hemos vivido cosas muy bonitas, pero ahora no tengo nada que ver con su vida y ella no tiene nada que ver con mi vida”, indicó.