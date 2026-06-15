Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como Cri Cri y recordado por su participación en 'La Granja VIP', vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, una joven de 22 años lo señaló públicamente por haber llevado una presunta doble vida sentimental.

Marieta Chumpitaz brindó declaraciones para 'Magaly TV: la firme' y relató cómo comenzó su relación con el primo de Jefferson Farfán. “Aproximadamente 4 años que lo conozco. Salió una conversación para hacer un contrato a su orquesta y poco a poco empezamos a hablar. Empezamos a salir”, contó.

Joven de 22 años afirma que Cri Cri le aseguró que ya no tenía una relación con su esposa

Marieta Chumpitaz sostuvo que Cristian Martínez Guadalupe, conocido como Cri Cri, siempre le aseguró que estaba separado de Fabiola Albarrán, madre de sus dos hijos y su pareja durante más de 15 años. Según relató, nunca sospechó que pudiera estar ocultándole información porque él no mostraba públicamente imágenes junto a ella en redes sociales.

“Cuando ella escribía, yo me molestaba y él la negaba. Me dijo que no estaba casado y que la prensa es una m***”, señaló.

La joven aseguró que la relación sentimental comenzó en 2022 y se extendió hasta poco antes del ingreso del exintegrante de 'La Granja VIP' al reality. Además, reveló que durante ese tiempo acudió en varias ocasiones al penal de Lurigancho para visitarlo. “Yo lo visitaba con el nombre de uno de sus compañeros. Entraba temprano y salía tarde. Me contaba su caso”, relató.

Además, contó que durante ese periodo quedó embarazada, aunque posteriormente perdió al bebé. “Quedé embarazada y lo visité con mi panza. Tenía tres meses y me besó la barriga, pero lo perdí de manera natural”, dijo, muy afectada.

Marieta Chumpitaz asegura que habló con la esposa de Cri Cri

Marieta Chumpitaz contó que acudió al hotel donde se hospedaban los participantes de 'La Granja VIP' para despedirse de Cri Cri antes del inicio del programa. Sin embargo, todo cambió cuando vio a la esposa del cantante visitándolo durante las emisiones del reality. Fue entonces cuando decidió ponerse en contacto con ella y contarle su versión de los hechos.

Según relató, a raíz de esa conversación descubrió que el exintegrante del reality de convivencia manejaba dos números telefónicos. “Fue un malagradecido, él sabe todo lo que he hecho por él”, expresó.

Hasta el momento, Cristian Martínez Guadalupe no se ha pronunciado sobre las acusaciones. En tanto, a través de sus redes sociales mostró que el lunes 15 de junio compartió un encuentro con dos de sus compañeros de 'La Granja VIP': Gabriela Herrera y Diego Chávarri.