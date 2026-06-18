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Laura Spoya no se guardó nada. En una transmisión de ‘La Manada Galática’, su podcast junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe, la modelo y exreina de belleza relató un episodio incómodo que vivió con un participante de ‘La Granja VIP Perú’ tras el final del reality de Panamericana TV.

El hecho ocurrió en las instalaciones de Lurín, durante el after party que se celebró luego de que Shirley Arica se coronó como ganadora después de 13 semanas de convivencia y encierro.

Laura Spoya expone momento incómodo con participante de ‘La Granja VIP Perú’

Spoya recordó que el participante se acercó a ella con actitud segura y le lanzó preguntas inesperadas: “Voy a quemar sin nombre. Acabando ‘La granja VIP’, yo me quedé. Fui a conducir. Hubo un after party ahí mismo, en las instalaciones de Lurín, y se me acerca un personaje. No voy a quemar. Se acerca un chico que caminó ‘canchero’, directito hacia mí, y yo estaba de mal humor porque estaba cansada. La verdad es que me quería ir a jatear. Vino de frente y me dijo: ‘¿Tú cómo haces? A mí me gustaría saber qué estudiaste porque también quiero conducir programas así como tú. O sea, ¿qué me tengo que meter a estudiar?’”.

La ex Miss Perú confesó que reaccionó con sorpresa y que el hombre, al notarlo, intentó cambiar de tema. “Yo lo miraba con cara de ‘What the fuck?’. Y como se dio cuenta de que por ahí no iba la cosa, (agregó): ‘¿Tú entrarías a un reality?’”, contó.

Ante esa pregunta, la presentadora respondió con un rotundo no. Sin embargo, el participante insistió en que ella “la haría linda” en un reality y quiso saber las razones de su negativa. Ella explicó que no le gustaba la convivencia, pero la conversación se prolongó hasta que perdió la paciencia. “Seguí hablándole para no ser descortés. Y le decía a Teffy: ‘Sácame de acá, mier. Sácame de acá’. (Él): ‘Ya, ¿pero cuál es la razón?’. Insistió tanto que le dije: ‘Porque me llega al pinc* la gente. Me llega al pinc** la gente, no me cae bien la gente, no quiero estar alrededor de nadie’”, recordó.

El joven no se detuvo y volvió a preguntar a qué tipo de reality sí entraría, lo que terminó por fastidiarla aún más. Fue entonces cuando Laura Spoya aprovechó que alguien lo saludó para escapar de la situación. “Aproveché que alguien lo vino a saludar para decirle a Teffy: ‘Sácame de acá’. Teffy me jaló y le digo: ‘¿Por qué me dejaron acá 5 minutos sufriendo?’”, manifestó.

Aunque evitó dar nombres, la exreina de belleza admitió que el participante era guapo, dato que Mario Irivarren corroboró al señalar que ella sí le había revelado en privado de quién se trataba. Finalmente, la modelo cuestionó la forma en que el concursante se acercó a ella. “Hay formas de… ¿Cómo tú te acercas a alguien que realmente no tienes tanta confianza para empezar un tema de conversación?”, sentenció.