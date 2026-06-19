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Recordado actor de América Televisión advierte sobre el poder acumulado por Keiko Fujimori: "Controlas el Congreso, JNE, Tribunal Constitucional..."

Uno de los actores más queridos que pasó por América Televisión, que además se desempeña como cantante y comediante, cuestionó duramente a Keiko Fujimori y su organización política, lanzando una ácida crítica en su contra.

Christian Ysla marcó distancia de Keiko Fujimori y señaló que gobierna hace años desde el Congreso. Foto: Composición LR/Captura/'X'/América TV
Christian Ysla marcó distancia de Keiko Fujimori y señaló que gobierna hace años desde el Congreso. Foto: Composición LR/Captura/'X'/América TV
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La posible llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia, mientras avanza el conteo oficial de la segunda vuelta electoral, ha provocado diversas reacciones entre políticos, artistas y otras figuras públicas. En medio de este escenario, varias voces críticas han expresado su preocupación por la influencia que Fuerza Popular habría consolidado durante los últimos años en distintas instituciones del Estado.

Una de ellas fue Christian Ysla, actor recordado por su participación en producciones de América Televisión como 'Vacaciones en Grecia'. Mediante un video publicado en sus redes sociales, el intérprete cuestionó el poder acumulado por el fujimorismo y sostuvo que la agrupación liderada por la hija de Alberto Fujimori mantiene desde hace años una posición dominante en el Congreso y otros organismos clave del país.

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Christian Ysla se desmarca del fujimorismo y critica a Keiko Fujimori

El destacado actor y cantante peruano se mostró crítico ante la eventual llegada de Keiko Fujimori al poder, así como con el rol político que ha desempeñado su agrupación en los últimos años.

“Finalmente lo lograste Keiko Fujimori, a la cuarta va la vencida, serás presidenta. Aunque, siendo sinceros, tú gobiernas desde el Congreso desde hace varios años”, expresó Christian Ysla, marcando distancia con el fujimorismo y cuestionando su nivel de influencia en la política nacional.

En otro momento de su pronunciamiento, también amplió sus críticas al señalar lo que, a su juicio, sería una acumulación de poder político y decisiones legislativas favorables al entorno de la lideresa de Fuerza Popular. Para Ysla, el partido ha hecho y deshecho diversas leyes a su antojo, sin que nadie le ponga freno. Incluso, se animó a considerar a Dina Boluarte y José Jerí como “títeres” de Keiko Fujimori.

“Keiko, si pudiste sacar presidentes, si pudiste tener presidentes títeres y sacarlos cuando ya no te servían. Si pudiste salir de la cárcel y sacar del camino a todo aquel que quiso ponerte en tu sitio. Si tu partido aprobó una ley que prohíbe que tu partido sea investigado como una organización criminal. Si tu partido aprobó una ley que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de tu padre”, manifestó.

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El fujimorismo copa todo el poder: la crítica y una ligera 'esperanza' de Christian Ysla

En su video difundido en redes sociales, el exactor de América Televisión también indicó que, a su juicio y al de la mayoría de peruanos, Keiko Fujimori ha logrado copar el poder en diversas instituciones del Estado sin llegar a ser aún mandataria.

“Si has logrado tomar el poder del Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones, ONPE, Reniec, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Fuerzas Armadas... y todo eso, Keiko, sin ser presidenta …”, expresó, para luego añadir con ironía: “¿Te has dado cuenta de todo lo que has hecho? ¡Qué inteligencia, qué capacidad!”.

Sin embargo, dejó un mensaje que suena a una ligera 'esperanza' respecto de un eventual gobierno de Fujimori Higuchi en el país.

“Ahí va mi pregunta. Keiko, ¿si utilizaras toda esa inteligencia y poder para hacer el bien? Serías la mejor presidenta de la historia del Perú. ¿Te darás esa oportunidad o nos seguirás destruyendo?”, sentenció.

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