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Política

Luis Dyer tras rechazo de pedidos de nulidad en Puno: "Fuerza Popular no va a apelar"

El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, anunció que el grupo político no apelará los fallos del JEE. Además, criticó la demanda que busca anular los votos de los peruanos en el extranjero.

Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular.
Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular. | Difusión
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Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular anunció que no apelara respecto al fallo del JEE que declaró imporcedente el pedido del partido para anular votos en la región de Puno. Dyer, confirmó que tras una reunión con el partido decidieron no apelar las resoluciones de las autoridades electorales que declararon "infundados" sus reclamos sobre varias mesas de sufragio, dando por cerrado el tema en esa zona del país.

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Dyer explicó que, aunque existieron fuertes discrepancias iniciales sobre el conteo de los votos en Puno, la posición final de la agrupación política liderada por Keiko Fujimori es la de acatar lo dispuesto por la ley. "Si ya los argumentos que dimos al final no fueron suficientemente válidos para poder poner nuestra posición clara, simplemente hay que respetarlo", señaló el representante vía Canal N.

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El fallo en Puno: se rechaza anular más de 7 mil votos

La decisión del partido se da luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de San Román rechazara de forma definitiva siete pedidos presentados por el personero legal de Fuerza Popular, José Benel Alvarado Rojas. El partido fujimorista buscaba invalidar un total de 7,014 votos en diversas provincias de Puno (Azángaro, San Román, Melgar y Carabaya), asegurando que supuestamente se había impedido el ingreso de sus personeros a los colegios y denunciando presuntos actos de fraude.

Sin embargo, el tribunal electoral determinó que Fuerza Popular no presentó ninguna prueba válida que demostrara estas acusaciones. En esa línea, las autoridades comprobaron que las elecciones se desarrollaron con total normalidad, bajo la supervisión de la PNP. Además, el organismo aclaró que, según la ley, el reclamo sobre los personeros no es una razón válida para borrar los votos de una mesa.

El tribunal electoral aplicó el principio de "conservación del voto", que manda defender y respetar la decisión que los ciudadanos tomaron en las urnas frente a reclamos sin fundamento. De esta manera, se mantienen los resultados en el sur del país, donde el candidato Roberto Sánchez (JP) obtuvo un respaldo mayoritario frente a Keiko Fujimori. De los votos que se pretendían anular, 5.932 favorecían a Sánchez y solo 715 a Fujimori.

Rechazo a demanda contra el voto extranjero

De igual manera, el vocero de Fuerza Popular se pronunció sobre la demanda de amparo presentada por el abogado Walter Ayala ante el Poder Judicial, la cual busca anular la votación de los peruanos que residen en el exterior. El argumento de Ayala es que se modificaron normas del proceso de forma irregular luego de que la presidenta Dina Boluarte convocara a las elecciones generales de 2025.

Al respecto, Dyer calificó la medida como un "insulto" para los peruanos que viven fuera del país. El vocero señaló que el partido se encuentra tranquilo y confía en que el Poder Judicial desestimará el recurso por no ser de su competencia.

Walter Ayala presentó una demanda ante el Poder Judicial para anular votos en el extranjero

Aunque es vocero de Juntos por el Perú, Ayala aclaró que actúa como ciudadano y que no está denunciando un fraude, sino un error legal. Su argumento es que la ONPE cambió las reglas del juego con una nueva norma cuando las elecciones ya habían sido convocadas en 2025, lo cual está prohibido por ley.

La norma cuestionada regula cómo se cuentan los votos en el exterior. Esta regla permite a los personeros de los partidos tomar fotos y videos del conteo de votos (sin interrumpir y sin grabar los rostros de los miembros de mesa por privacidad), pero Ayala sostiene que, al ser una norma inválida, todo lo que se hizo bajo ella también debe anularse.

Además, dicha norma encarga a los consulados y a la Cancillería proteger y trasladar de forma segura las actas y cédulas de votación hacia el Perú, e informar a la ONPE cada detalle de las rutas y vuelos. Al pedir la nulidad de la norma, Ayala busca que todo este proceso y los votos del extranjero queden sin efecto.

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