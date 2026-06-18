¿Edison Flores y Ana Siucho volvieron? Estas serían las pruebas de la reconciliación de la pareja

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La aparición de Ana Siucho en recientes reuniones familiares de Edison Flores ha encendido las especulaciones sobre un posible regreso de la pareja. Las imágenes difundidas en redes sociales y programas de espectáculos muestran a la joven compartiendo momentos con la madre y la hermana del futbolista, lo que ha sido interpretado como una señal de acercamiento.

El tema no ha pasado desapercibido entre los seguidores del popular ‘Orejas’ y su expareja, quienes confirmaron su separación en 2025. Ahora, los gestos de complicidad y la presencia de Ana en celebraciones íntimas han reavivado la pregunta: ¿el amor volvió entre ellos?

¿Ana Siucho y Edison Flores retomaron su relación?

Edison Flores y Ana Siucho se casaron en 2019, en una ceremonia que fue considerada uno de los eventos más comentados de la farándula peruana ese año. Posteriormente, consolidaron su vida familiar con el nacimiento de sus hijas, hasta que a mediados de 2025 anunciaron oficialmente su separación. Poco tiempo después, el deportista fue vinculado a la modelo Antonella Martorell, aunque más adelante negó estar enamorado de ella.

En junio de 2026, Ana fue vista celebrando el cumpleaños de la madre de Edison, donde compartió brindis y fotografías junto a la familia del futbolista. Además, meses atrás ambos coincidieron en la ‘Noche Crema’ en el Estadio Monumental. En aquella ocasión, la médica sorprendió al compartir una foto junto a ‘Orejas’ y sus hijas y escribir en redes sociales: “Lo feliz que me hacen, mis amores. Cremas de inicio a fin”.

Por su parte, Edison también dejó ver su emoción al reencontrarse con las pequeñas y publicar: “Gracias por la alegría y emoción de ver por primera vez a mis hijas juntas, es especial”. Estas expresiones, sumadas a las apariciones públicas, han alimentado la idea de una reconciliación.

A pesar de las especulaciones, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que hayan retomado su relación. Por ahora, lo que existe son imágenes y mensajes que sugieren un acercamiento, pero la respuesta definitiva aún está en manos de los protagonistas.