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Andrea Cordero, exesposa de Renato Tapia, anuncia su embarazo tras sufrir difícil pérdida: "Bebé arcoíris en camino"

La creadora de contenido Andrea Cordero perdió al hijo que estaba esperando con Renato Tapia en medio de un escándalo. Ahora, celebra la pronta llegada de su bebé y confirma cuándo será su nacimiento.

Andrea Cordero tiene una hija fruto de su relación con Renato Tapia, de quien se separó en 2024.
Andrea Cordero tiene una hija fruto de su relación con Renato Tapia, de quien se separó en 2024. | Foto: composición LR/Instagram/Leganés
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Andrea Cordero, creadora de contenido y exesposa del futbolista Renato Tapia, sorprendió a sus seguidores al revelar que se encuentra nuevamente embarazada. La noticia llega en un momento especial de su vida, luego de atravesar una etapa complicada marcada por una pérdida gestacional que la afectó profundamente.

El anuncio se dio a través de un emotivo video compartido en redes sociales, donde aparece junto a su actual pareja, el periodista deportivo Diego Paredes Castellano, y su hija mayor, fruto de su relación con el deportista. Con imágenes frente al mar, Cordero transmitió un mensaje cargado de esperanza y resiliencia.

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Exesposa de Renato Tapia anuncia que está embarazada

En la publicación, Andrea expresó: "La vida, terca y luminosa, encontró otra forma de florecer. Bebé arcoíris en camino. Gracias, vida". Además, confirmó en los comentarios que su hijo nacerá en agosto de 2026.

El término bebé arcoíris se utiliza para referirse a los hijos que llegan después de una pérdida y representan luz y esperanza en medio de la adversidad. La creadora de contenido destacó la importancia de este embarazo como un nuevo comienzo.

Andrea Cordero confirma que su hijo nacerá en agosto de 2026

Andrea Cordero confirma que su hijo nacerá en agosto de 2026. Foto: captura Instagram

Andrea Cordero mantiene una relación con Diego Paredes Castellano, fotógrafo y periodista deportivo radicado en España. En el video difundido en redes, ambos aparecen de espaldas junto a la hija mayor de Andrea. La pequeña revela la noticia al colocar una silla con un mensaje en el respaldo que dice "soon", palabra en inglés que significa "pronto", confirmando así que su madre está en la dulce espera.

La pérdida que sufrió Andrea Cordero en medio del escándalo de Renato Tapia

La noticia también adquiere relevancia por el pasado mediático de Andrea Cordero, quien mantuvo una larga relación con Renato Tapia. Ambos se separaron oficialmente después del escándalo que estalló en 2023, cuando se reveló que el futbolista de la selección peruana no había reconocido a un hijo concebido fuera del matrimonio. Tras la polémica, Tapia aceptó su paternidad, pero la confianza en su matrimonio quedó quebrada y la ruptura se concretó al año siguiente.

En 2025, Cordero reveló que perdió al que hubiera sido su segundo hijo con el jugador. Según explicó, el bebé había sido concebido mediante un tratamiento in vitro, pero la gestación se truncó a los seis meses, en medio de la controversia pública por la paternidad de Tapia.

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