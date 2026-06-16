Gabriela y Claudia Serpa presentan su nuevo proyecto, el 'Circo Mágico del Agua', en Mallplaza Bellavista del Callao del 24 de julio al 16 de agosto de 2026. | Foto: difusión.

Gabriela y Claudia Serpa presentan su nuevo proyecto, el 'Circo Mágico del Agua', en Mallplaza Bellavista del Callao del 24 de julio al 16 de agosto de 2026. | Foto: difusión.

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Durante varios años, Gabriela Serpa fue parte del elenco del 'Circo de la Tía Gloria', liderado por Jorge Benavides. Sin embargo, este año, la actriz cómica ha decidido apostar por su propio proyecto y, junto a su hermana, la cantante Claudia Serpa, instalarán su carpa en Mallplaza Bellavista del Callao.

Del 24 de julio al 16 de agosto del 2026, las hermanas Gabriela y Claudia Serpa serán las grandes protagonistas del 'Circo Mágico del Agua: Una Fantasía Acuática', de Mega Circus. Se trata de una puesta en escena pensada para toda la familia, donde la música, la fantasía, la magia y la diversión se unen en una historia cargada de emoción y con un importante mensaje de hermandad.

Claudia y Gabriela Serpa lanzan su propio circo

En esta nueva faceta artística, las hermanas Serpa no solo serán parte de la historia, sino que además interpretarán en vivo canciones creadas especialmente para el show. La propuesta combina glamour, belleza y entretenimiento en un escenario acuático donde las aguas danzantes, las coreografías y los efectos especiales darán vida a una experiencia única para grandes y chicos.

Las entradas ya están disponibles en Teleticket y en la boletería del circo, con precios accesibles para que todas las familias puedan disfrutar de esta aventura acuática.

“Estamos felices de ser parte del Circo Mágico del Agua. Hemos preparado un show con mucho corazón para que se diviertan en familia y regresen felices a sus hogares”, señalaron Gabriela Serpa y Claudia Serpa, parte del elenco de 'JB Noticias'.

El espectáculo contará, además, con impresionantes números de acróbatas, payasos, magos, danza aérea, fajas olímpicas y actos circenses bajo la lluvia, acompañados por una moderna producción con luces sincronizadas, pantalla gigante, música y la aparición de personajes infantiles que sorprenderán al público de principio a fin.

Claudia y Gabriela Serpa pidieron a sus fans disfrutar de este espectáculo que combina música, fantasía, magia y diversión. Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket y en la boletería del circo, con precios accesibles para que todas las familias puedan disfrutar de esta gran aventura acuática.