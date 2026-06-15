Arrojan explosivo cerca de vivienda del dueño de Caribeños de Guadalupe y comparte amenazantes chats
Fernando Aspericueta, dueño de Caribeños de Guadalupe, denunció que el objetivo era su vivienda y publicó las capturas de las amenazas de muerte que recibe desde mayo.
La tranquilidad de la comunidad del distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad, se vio interrumpida la noche del lunes 15 de junio, luego de que criminales arrojaron un artefacto explosivo cerca de la vivienda de Fernando Aspericueta, dueño y director de la agrupación de cumbia Caribeños de Guadalupe.
El ataque ocurrió pasadas las 8 de la noche y alertó a la familia Aspericueta y a los vecinos de la zona. Según Fernando, el objetivo era su vivienda; sin embargo, los delincuentes se equivocaron y dejaron el explosivo en la casa de su vecina, lo que causó daños materiales en el inmueble.
“Ha caído un bombazo en la casa de mi vecina, pero esa bomba era para mí. No sé por qué hay tanta maldad”, dijo Fernando Aspericueta a través de una transmisión en vivo por sus redes sociales.
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Dueño de Caribeños de Guadalupe recibe amenazas en redes
Asimismo, Fernando Aspericueta denunció que desde mayo recibe amenazas de muerte y lamentó la falta de apoyo de las autoridades tras presentar su denuncia.
“Yo, al subprefecto, le he pedido garantías para mi vida porque el Día de la Madre me amenazaron de muerte, pero el subprefecto no quiere atenderme”, agregó Aspericueta.
Amenazan al dueño de Caribeños de Gudalupe.
Amenazan al dueño de Caribeños de Gudalupe.