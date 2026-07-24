Precalifica en 1 minuto a un préstamo con garantía hipotecaria desde 1% mensual
Obtén un préstamo fácil y seguro con condiciones accesibles. En Prestamype accede a financiamiento de hasta S/2 millones para hacer realidad tus proyectos, sin que tu historial crediticio sea determinante para calificar.
Accede al financiamiento que necesitas con un préstamo con garantía hipotecaria desde 1.05% mensual y haz realidad tus proyectos de forma rápida, segura y con respaldo. Con Prestamype puedes solicitar montos de hasta S/2 millones, obtener una evaluación ágil y recibir el desembolso en pocos días, incluso si tu historial crediticio no es el mejor.
Este financiamiento está diseñado para quienes buscan capital con condiciones competitivas, ya sea para consolidar deudas, invertir en un negocio, remodelar viviendas o concretar cualquier proyecto importante. Además, puedes precalificar en solo 1 minuto y conocer si calificas sin complicaciones. Conoce más AQUÍ.
PUEDES VER: Préstamo para consolidación de deudas y mejora tus pagos | Publirreportajes | La República
Beneficios del préstamo de Prestamype
Prestamype ofrece condiciones justas y acordes al perfil de cada persona para que pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha pactada. Al calificar a un préstamo con garantía hipotecaria accedes a estos beneficios principales:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.05%
- Plazos de pago desde 1 hasta 10 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio
- Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Deja de postergar tus proyectos. Hazlo realidad solicitando un préstamo desde S/15 mil hasta de S/2 millones de forma fácil y sencilla en la web oficial AQUÍ.
PUEDES VER: ¿Cuánto cuesta construir una casa en Perú? Estas son las alternativas de financiamiento | Publirreportajes | La República
Requisitos para acceder al préstamo
Para calificar al préstamo con garantía hipotecaria debes cumplir con estos requisitos principales:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- Asimismo, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
¿Cumples con los requisitos? Da el siguiente paso precalificando en solo unos minutos AQUÍ.
Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.
[PUBLIRREPORTAJE]