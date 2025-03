‘La Abuela Norma’, la carismática influencer peruana de la tercera edad, cumplirá 90 años en junio de este año. Junto a su nieta Zully, quien se encarga de grabarla, se convirtieron en una auténtica máquina de viralización durante la pandemia del covid-19, gracias a su espontaneidad, su verbo florido y su característico lenguaje lleno de lisuras. Su estilo irreverente conquistó a los usuarios, logrando que todos sus videos acumulen miles de vistas.

En YouTube cuenta con casi 200 mil suscriptores, en Instagram 257 mil seguidores, en TikTok 1 millón de seguidores e igual número en Facebook, consolidándose como una de las influencers más populares del Perú. Sin embargo, en las últimas semanas, sus seguidores notaron con preocupación la falta de contenido en sus redes. Ante esto, Zully decidió pronunciarse entre lágrimas y explicó que la ausencia se debe al estado de salud de ‘La abuela Norma’, lo ha que ha generado gran preocupación entre sus fans.

¿Cuál es el estado de salud de ‘La abuela Norma?

En un video de cuatro minutos compartido en Facebook, Zully Peña, la nieta de ‘La abuela Norma’, aseguró que la influencer se encuentra bien de salud, aunque luego se contradijo y admitió que enfrenta problemas debido a la aparición de algunas heridas y a lo difícil que resulta cuidarla por su fuerte carácter.

“Mi abuela está relativamente bien, pero siempre es difícil. Le han salido algunas heridas, y cuidarla no es sencillo. A veces uno pierde la esperanza, la paciencia. Yo, en ocasiones, siento que no aguanto. Quiero ayudarla, le digo que se ponga de cierta manera y me responde: ‘No, no, vete a la mier…’. Y en ese momento me dan ganas de decirle ‘Está bien, si quieres muérete’, pero yo no quiero que eso pase. Mi abuela está con problemas, yo también. Todo está mal, pero mañana regresamos”, expresó entre lágrimas, limpiándose el rostro con el brazo.

Asimismo, compartió el video para que sus seguidores vean que su vida no es tan feliz como aparenta y que también enfrenta muchas dificultades. “Es un momento personal que quiero compartir con ustedes. No piensen que mi vida es solo felicidad porque cuido a un adulto mayor. Tal vez doy la impresión de que siempre estoy feliz, viajando de aquí para allá, pero no es así. Déjenme llorar hoy, porque mañana volveré a reír”, expresó.

Nieta de ‘La abuela Norma’ fue criticada por ir a todos los conciertos de Taylor Swift

Zully Peña, la nieta de ‘La abuela Norma’, no solo ha conquistado las redes con el carisma de su abuela, sino que también ha llamado la atención por su fanatismo por Taylor Swift. En 2023, asistió a varios conciertos de la cantante en Estados Unidos, Brasil y Argentina, lo que sorprendió a muchos.

Sin embargo, su amor por ‘The Eras Tour’ también le valió una ola de críticas. Muchos usuarios la tildaron de “vividora” y cuestionaron cómo podía costearse esos viajes sin mostrar un trabajo estable. Ante los comentarios negativos, Zully no se quedó callada y respondió con contundencia.

“No tienes ni p... idea. Y como estoy molesta por todo lo que está pasando, me voy a desquitar contigo”, arremetió contra quienes la señalaron y le recomendaron que, en lugar de viajar, se dedicara a cuidar a su abuela.