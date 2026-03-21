Alejandra Baigorria brindó nuevas declaraciones sobre el ampay que protagonizó su esposo, Said Palao, junto a Mario Irivarren y Patricio Parodi en Argentina. La empresaria confesó para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que se sintió decepcionada de sus dos amigos, quienes fueron captados en compañía de Palao disfrutando en un yate con mujeres.

Baigorria, quien muchas veces resaltó su amistad con Mario, y además trabajó años junto a él y Patricio en ‘Esto es Guerra’, se mostró inconforme y envió una crítica hacia el comportamiento que tuvieron los involucrados. “(¿Te sentiste decepcionada con Pato y Mario?) Sí, sí me decepcionó… porque al final el hombre tira para el hombre, ¿pues no?”, señaló.

Alejandra Baigorria admite su decepción con Mario Irivarren y Patricio Parodi

En esa misma línea, Alejandra aclaró que su postura actual hacia Mario y Patricio por el ampay es algo netamente relacionado con lo amical, distinto a lo que podría considerar por Said, su pareja. “Eso es otra cosa (Said), tú me estás hablando de amistad; lo otro es aparte”, indicó al reportero del programa.

Asimismo, la ‘Gringa de Gamarra' también fue consultada acerca de los comentarios en redes sociales, los cuales apuntan a que el ampay de Palao es una especie de karma por lo ocurrido en su boda con Irrivarren y Vania Bludau. Como se recuerda, el incidente ocasionó una ruptura temporal entre el primero y su entonces novia Onelia Molina.

“¿Qué te puedo decir? Mario era mi amigo y por eso yo callé muchas cosas. En algún momento sabrán todos qué es lo que realmente pasó, inclusive Onelia”, expresó.